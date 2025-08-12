曱甴直接沖馬桶超錯！後果好嚴重　專家教3招滅小強屍體要咁處理

香港住屋密集，不少人面對蟑螂（曱甴）都十分煩惱，小強一旦動作敏捷地躲到家中暗角，除了擔心牠隨時走出來，更擔心牠們會大量繁殖。有人捉到小強後或會選擇沖入馬桶，務求眼不見為淨，到底這方法是否最恰當，又有沒有潛在危機呢？



香港住屋密集，不少人面對蟑螂都十分煩惱

日媒訪問福岡一間診所，其理事長林裕章指出，將蟑螂沖進馬桶並非安全做法：「蟑螂會關閉身體兩側的呼吸氣孔，即使被沖入馬桶，在水中也可以存活約40分鐘。」萬一小強成功生存，生命力頑強的牠們在陰暗又潮濕的地方也能活動與適應，更可能與下水道裡面倖存的其他蟑螂交配、產卵，然後透過排水管再次進入家居。未死的小強可能會成為「復仇者聯盟」，但亦不代表將屍體沖走就沒問題。蟑螂屍體會與其他不可溶解的物質堆積，增加下水道堵塞的風險。

如果家中有蟑螂或其他害蟲應如何是好？林裕章建議按以下步驟處理：

【1】用力拍打或使用殺蟲噴霧，令蟑螂或害蟲完全停止活動。

【2】以紙巾或紙杯拾起蟑螂，避免用手接觸，然後放入密封袋並丟棄。

【3】清除食物殘渣及檢查潮濕來源，並堵住家中任何縫隙。如果蟑螂仍然頻繁出沒，可考慮使用含有殺蟲劑的毒餌，或尋求滅蟲公司協助。

蟑螂停止活動後，應以紙巾或紙杯拾起並放入密封袋丟棄

林裕章提醒，殺蟲水能迅速滲入蟑螂的呼吸系統，但過度依賴會令家中的害蟲產生抗藥性，亦不太適合有小朋友或寵物的家庭。他表示高濃度酒精噴霧能破壞害蟲身體表面的蠟質層，令牠們體液迅速蒸發繼而死亡：「酒精可抑制蟑螂的神經系統，誘導牠們進入麻醉狀態及阻塞其呼吸氣孔，通常幾十秒到幾分鐘內會見效。加上酒精短時間內可揮發，對周圍環境影響較小。」

酒精易燃，一定要等到完全揮發、氣味消失才可點火或使用明火煮食爐

使用酒精時亦要留意，用量太少的話蟑螂會很易復活，見到酒精形成水珠，從小強身上滴落時才是足夠殺死牠們的程度。噴灑大量酒精會令環境變得易燃，記得不要在噴酒精同時使用明火，亦避免在煮食爐附近使用。使用時亦要確保通風良好，讓酒精充分揮發。用密封袋裝好蟑螂屍體後，切勿將該膠袋留在家中垃圾桶過久，以免吸引其他害蟲如螞蟻或蒼蠅。

噴灑酒精時要確保通風良好，亦要盡快丟棄裝有小強的膠袋

要真正防止蟑螂「融入家中」，除了見到害蟲後即時處理，日常環境清潔同樣重要，例如保持廚房乾淨、避免食物外露、定期清理排水口等等。下次沖走小強前，先停一停諗一諗吧！

同場加映：曱甴會特登飛去頭髮同嘴巴咁恐怖？一個實驗話你知真相同原因！

曱甴會特登飛去頭髮同嘴巴咁恐怖？驗證了這個可怕的傳聞。台灣電視節目《流言追追追》早前就曾針對「蟑螂是不是真的會往人的頭髮和嘴巴」做了一個「趨光性實驗」，什麽是「趨光性」呢？趨光性指的是生物靠近或遠離光源的趨向，擁有正趨光性的物種會靠近光源，而有負趨光性的則會遠離光線。

實驗人員準備一個實驗用的膠箱，箱一半是透明，另一半則用物料圍封。然後，他們將曱甴放入箱內，置於燈光之下。光線在透明的那一面通過，而另一面則因為光線被遮擋而顯得昏暗。結果發現，曱甴全都跑到了昏暗的那一邊。根據實驗結果，就證實了曱甴是「負趨光性昆蟲」。而頭髪和嘴巴相對膚色也偏暗，所以就算不是專登，飛去頭髮同嘴巴都是好合理推斷，驚！