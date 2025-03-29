面相｜7種唇型分析性格及愛情觀 薄唇最薄情、下唇厚愛撒嬌？
撰文：抹茶仔
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很多人都相信相由心生，面相學認為「上唇代表情義，下唇代表慾念」，主張唇型會反映人的個性，因此一直流傳著「唇薄的人多薄情」的說法。
7種唇型性格特徵
日本「恋愛jp」網站曾將人的唇型大致劃分為7種，並分析相應的性格特徵，快來看看你的唇型反映出甚麼個性及愛情觀吧！
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