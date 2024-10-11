女生下體有異味未必是壞事？常說性經驗比較豐富的女生，下體顏色會更深，是真是假？有指女生比男生更難高潮，時常會用「假高潮」蒙混過關？為了妹妹的健康，日常又應該如何保養？這些大家可能會誤解了的問題，今次一次過為大家解答。



常說性經驗比較豐富的女生，下體顏色會更深，是真是假？

謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。



《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com



女生的高潮得來不易，對自己技術沒太大信心的朋友，很可能會想到底女生是否真的高潮？還是為了安慰自己而扮高潮呢？情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung指出，女生高潮通常會有一些特徵，假高潮的話也有跡可尋。到底女生會否扮高潮？背後的原因又是甚麼呢？

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女生下體有異味甚麼辦？別緊張，原來不同味道有不同原因，有些更是正常味道。情趣女王SallyQ分享了跟台灣外科醫生黃馨慧的訪問，解讀不同下體氣味之外，更教大家如何好好保養自己的私密處。

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早前教過大家清洗、保養陰部，以及如何修剪陰毛等，不過對於陰部、乳頭等敏感部位的顏色，卻仍有不少人將之跟性經掛勾，甚至會有「黑鮑」、「Pink lin」等俗稱。情趣生活顧問、HeavyTaste情趣精品店店主夫人為大家解惑，影響部位顏色，原來有兩大因素。

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