少年冒險漫畫竟受時尚名牌注目？《JoJo奇妙冒險》靈感來自此地

在日漫圈，有一部號稱「真香神話」的傳奇漫畫。第一次見到這部漫畫畫風的人，一般是這種反應：這是甚麼玩意兒？

看完兩集後：嗯，真香！甚至還想大聲疾呼幾句「歐拉歐拉歐拉」、「木大木大木大」！



這部傳奇之作就是《JoJo的奇妙冒險》，日漫界實打實的潮流大哥！國際大牌GUCCI與它數度合作，法國羅浮宮邀請它去辦展，各大時尚品牌爭相跪舔要跟它聯名！這究竟是怎樣一部神奇的漫畫？創造這一切的神秘背後男人又是誰？日站君已經迫不及待要開始「Jo言Jo語」了……潮流界的大哥，誰能抵擋JOJO的魅力？

登學術期刊封面、羅浮宮舉辦展覽……按圖看看《JoJo的奇妙冒險》漫畫家荒木飛呂彥為何會有如此前衛的時尚觸覺▼▼▼

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潮流界的扛把子，誰能抵擋JOJO的魅力？

JOJO！席捲而來的時尚潮流

俗話說，一千個讀者眼中有兩種JOJO。在直男眼中，《JOJO的奇妙冒險》是實打實的硬漢熱血戰鬥漫，滿屏的肌肉、猛男、打架，點燃起內心深處的中二之魂。

在潮流人士眼中，《JOJO的奇妙冒險》是引領時尚的潮流icon，是每月定期翻閲的精神寶典！這裏有最炫酷的潮拍POSE，史上最全的口紅色號！

寒窗苦讀十年，你也許能成為班級學霸，但只要翻閲半部JOJO，你鐵定會變成整條街上最靚的仔！無人能抵抗JOJO立的魅力！在校園、在各大節日party，人們以能模仿最新最難的「JOJO立」為榮。如果你能解鎖當下最風騷的JOJO立，那麼恭喜你，已經半隻腳踏進了時尚圈！

《乘風破浪的姐姐》中，寧靜姐以「滯銷口紅救星」的頭銜被人所熟知。但日站君不得不懷疑，靜姐其實是一名深藏多年的JO廚。因為眾所周知，JOJO才是名副其實的「滯銷口紅帶貨王」。

1987年開始連載的《JOJO的奇妙冒險》，三十餘年間，已經發展到了第八部，每一部都有全新的主題與主角，故事場地涉及英國、埃及、日本、意大利等，但唯一不變的，是對肌肉、服飾和造型美學的極致追求。

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各時尚大牌爭相跪舔的日本漫畫之最

因為自帶的前衛屬性，JOJO自然成為各大時尚品牌爭相合作的對象。漫畫中的人物經常登上時尚雜誌的封面。對了，漫畫人物身上的衣服來自奢侈品牌巴黎世家。

2011年，GUCCI為紀念90周年，特意邀請JOJO，合作推出了「新宿之旅」企劃。JOJO中的角色漫畫家岸邊露伴，揹着GUCCI的包，凹着最潮的JOJO立，閃亮登場！甚至還特意寫了一個故事，岸邊露伴祖母留下來的GUCCI包有了「替身」能力，錢一放進去就會消失……可以說很寫實了！

2013年，GUCCI又找到JOJO，請第六部中的主角空條徐倫當模特，身着當年最新款的早春系列，在全球約80間GUCCI旗艦店櫥窗中展示。

看到這裏，相信你們一定很好奇了：締造這一切潮流背後的「時尚教父」究竟是誰？他又為何會有如此天馬行空的想象力和石破天驚的前衛時尚觸覺？

前衛的不只是造型，還有背後的精神內核

坎坷的漫畫之路，差點「出道即巔峰」

JOJO背後的神秘男人是荒木飛呂彥，這個長相神似吳京的男子。雖然現在JOJO已經風靡全球，但荒木飛呂彥的漫畫之路走得卻並不算順利。

從小立志當漫畫家的荒木，20歲那年，終於憑藉短篇《武裝撲克》捧得了漫畫家的入場券——手塚獎。

「日本漫畫之父」手塚治虫非常欣賞荒木的才華，並鼓勵他到東京發展。

但東京並不好混。獲獎兩年後，他創作的漫畫《魔少年B.T》因人氣低迷而被強行腰斬，之後創作的《巴歐來訪者》又出現場景細節錯誤等問題。此時，荒木已經26歲，這在漫畫家裏面已經是「高齡」了。冨樫義博24歲畫出了《幽遊白書》，井上雄彥23歲就有了《男兒當入樽》，高橋留美子26歲已經是億萬富婆了。

荒木飛呂彥26歲，巔峰還是出道時的手塚獎。這怎麼看都不像是會火的節奏啊！

改變命運的一次旅行

失意的荒木飛呂彥選擇了去歐洲散心，而在意大利的經歷，徹底改變了他的命運。在那裏，他看到了米高安哲羅的雕塑，以及很多文藝復興時期的作品。因為大學專業是服裝設計，他對藝術的感知非常敏鋭。

他從雕塑作品中找尋靈感，JOJO立的雛形就是在這個時候萌發了。

雖然名字看上去還像是少年冒險漫，但《JOJO的奇妙冒險》內容已經更加豐富立體，荒木將很多個人喜好和經歷放入到作品中，他愛的西方電影、搖滾樂和時尚流行文化。

最重要的是，26歲的他，對於人性的思考。

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人類的讚歌是勇氣的讚歌

很早之前，荒木曾試圖畫一部以女性為主角的戰鬥漫畫，但這個構思被編輯一下就否定了，女人怎麼可以打打殺殺？

10年後，《JOJO的奇妙冒險》第六部的主角空條徐倫，就是一名女性。這是荒木奮鬥而來的結果。

女性可以戰鬥成為英雄，男性自然也可以妖嬈嫵媚。

正因為偏見如此多，那些敢於打破刻板印象，勇於做自我的人，才更顯得偉大。正因為自私溶於基因，與身俱來，那些捨身取義的行為，才更值得被稱頌。所以，荒木說「人類的讚歌是勇氣的讚歌，人類的偉大是勇氣的偉大！」

他非常欣賞敢於打破性別刻板印象的David Bowie。第四部中的BOSS吉良吉影就是以David Bowie為原型。

除此之外，他認為肉身不是永恆，所以JOJO的主角會死去，每一部都會換一代人登場，發生自己的故事。

荒木還在JOJO的第三部中，運用了「替身」的概念。他認為戰鬥拼的不僅僅是肉體，還有精神、智慧、心理這些看不見的東西。於是，他用「替身」來使這些具象化。

《JOJO的奇妙冒險》毫無疑問已經開創了一個屬於它自己的，全新的戰鬥漫概念！

作者不做人了，「究竟生物」就是他本身！

這部陪伴了我們33年的長壽漫畫，如今依舊煥發着蓬勃的生命力。受邀去法國羅浮宮辦展覽，荒木飛呂彥是日本漫畫家中的第一個。去日本國立美術館辦畫展，荒木飛呂彥是手塚治虫之後的第二個。

被博士生粉絲推薦，一起登上了全球頂尖學術期刊《Cell》的封面，在漫畫界也是沒誰了吧！

2020年，荒木飛呂彥還為東京殘奧會創作了海報「神奈川衝浪裏上空」。

大家都難以置信，看上去如此年輕的荒木飛呂彥其實已經60歲了！於是有傳言，荒木其實就是究極生物！是經歷過文藝復興的男人！JoJo只是他的自傳而已！都2022年了，不會還有人不相信JoJo的存在吧？

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