為何上班族越認真越易變胖？英國研究揭「職業傷害肥胖」2大原因
撰文：聯合新聞網
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不少人進入職場後，因工作有壓力或生活不規律，導致身材走樣。台灣益智綜藝節目「全民星攻略」在某集的一道題目，「怎麼樣的上班族容易變胖」，引起網友熱烈討論。
益智綜藝節目「全民星攻略」在Threads引發討論。某一集節目向台灣陽明大學醫學系的林蓁醫生提問，「英國大學研究發現，怎麼樣的上班族，其實容易變胖？」，共有三個選項。
A. 工作認真
B. 上班愛遲到
C. 喜歡抱怨同事
林蓁毫不遲疑選出A，最後也確認是正確答案。
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主持人蔡尚樺解釋：「這是根據英國大學發現，上班族反而工作越認真容易有職業傷害，因為你不好好專心吃飯，一直分心在認真工作，所以導致自己都也不知道吃進甚麼，就容易吃得很快，而且不專心沒有感覺到飽，就會吃下更多的東西」
貼出這段影片的網友搞笑的說：
「幫上班族找到減肥的方式了」
此文一出，網友紛紛表示：
「那我太不認真了，我不檢討」
「真的我太認真囉」
「那我一定是太認真」
「都怪我太認真」
「沒看到關鍵字『英國』嗎？」
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