為何上班族越認真越易變胖？英國研究揭「職業傷害肥胖」2大原因

不少人進入職場後，因工作有壓力或生活不規律，導致身材走樣。台灣益智綜藝節目「全民星攻略」在某集的一道題目，「怎麼樣的上班族容易變胖」，引起網友熱烈討論。



益智綜藝節目「全民星攻略」在Threads引發討論。某一集節目向台灣陽明大學醫學系的林蓁醫生提問，「英國大學研究發現，怎麼樣的上班族，其實容易變胖？」，共有三個選項。

A. 工作認真

B. 上班愛遲到

C. 喜歡抱怨同事



林蓁毫不遲疑選出A，最後也確認是正確答案。

相關文章：打工仔午睡｜睡前要喝咖啡？5大補眠小技巧 千萬別側頭趴着睡

+ 13

主持人蔡尚樺解釋：「這是根據英國大學發現，上班族反而工作越認真容易有職業傷害，因為你不好好專心吃飯，一直分心在認真工作，所以導致自己都也不知道吃進甚麼，就容易吃得很快，而且不專心沒有感覺到飽，就會吃下更多的東西」

貼出這段影片的網友搞笑的說：

「幫上班族找到減肥的方式了」



此文一出，網友紛紛表示：

「那我太不認真了，我不檢討」

「真的我太認真囉」

「那我一定是太認真」

「都怪我太認真」

「沒看到關鍵字『英國』嗎？」



延伸閱讀：職場健康｜愛吃白飯也傷大腦？10大壞習慣「傷腦筋」打工仔易中招

+ 25

延伸閱讀：

新人小心中招！職場老鳥「這六大行為」讓人心累想逃

「我的夢想是辭職！」想提前退休？每天聚焦3件事就好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】