港男深圳創業開烤肉店　半年血虧70萬離場！網民狠批1原因不同情

近年香港人北上消費蔚然成風，不少人也看準內地市場的商機。一位香港YouTuber半年前大膽進軍深圳餐飲界經營烤肉店，期望能發展宏圖大業，然而半年後卻虧損近70萬元，需止蝕離場。該Youtuber最近拍片分享這次創業的心路歷程，慨嘆經濟不明朗、生意難做，卻引來大批網民負面評價表示不同情，指出事主經營有問題，直言「無咁大個頭唔好戴咁大頂帽」。



香港網紅創業夢碎 拍片大呻辛酸歷程

香港網紅「David 大衛」早前在Youtube宣傳自己的烤肉店（Youtube@David 大衛）

擁有逾十萬粉絲訂閱的香港YouTuber「David大衛」，半年前看準港人北上消費熱潮，毅然接手經營位於深圳羅湖HALO廣場的「炎田家烤肉」，主打新鮮和牛、活鰻、海鮮等食材。然而該餐廳在短短半年内錄得高達70萬港元的虧損，最終讓身為老闆的大衛血本無歸。面對無法負荷的巨額虧損，他最終選擇止蝕離場，將烤肉店無條件交由一位從事餐飲業的朋友接手。

餐廳「炎田家烤肉」結業前的場内裝橫（Youtube@Janice Kids TV）

大衛近日在YouTube頻道「Janice Kids TV」上傳影片分享這次創業失敗經歷。他坦言自己是餐飲業新手，耗盡積蓄與心血在缺乏經驗下逆難而上，在首三個月創業初期未見起色，「生意額最差一日得千幾二千蚊」，亦指自己出盡力宣傳生意稍有好轉，但最後依然虧本。除此之外又講到下半年經濟越來越差，「消費力唔知去曬邊」，但因相信「雨天過後會晴天，希望捱到見到曙光」和不希望員工失業所以繼續堅持。有觀衆問他爲何不親自落場打理，但無奈指自己兼顧Youtube及店鋪經營已分身乏術，「你唔會見到將軍會落場殺敵，都是殺一兩個，幕後佈局更加重要」，自己落場也不能幫上什麽忙。他又指作爲一個餐飲小白一下子就要成功非常困難，「除非有人幫你如虎添翼」，否則要經歷多次失敗才能摸索到飲食業創業之道。

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香港網紅「David 大衛」於Youtube分享自己創業失敗的經歷（Youtube@Janice Kids TV）

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網民不同情 狠批事主「無咁大個頭唔好戴咁大頂帽」

大衛的創業經歷隨即引發了網民熱議。有不少網民對此做出負面評價，指他高估自己以網紅影響力拉客的能力，勸他「腳踏實地做人，搵返份工」、「明知間舖係蝕錢都接返嚟然後諗住靠自己影響力可以起死回生？」，又指他不願意親力親爲打理店鋪，未能得知店鋪的真實情況如何，「你唔親自落場，啲員工咪偷懶囉」、「力不到不為財」。亦有網民表示支持，安慰他指「困境好快會過」、「錢慢慢再揾返，最緊要心態樂觀，自己和家人健康」。

網民留言評論（網上截圖）

網民留言評論（網上截圖）

資料來源：Youtube@Janice Kids TV、David 大衛