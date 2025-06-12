雲南農村夫婦首闖香港！刷三觀呼好震撼 1行為港人激讚：好高質

香港是内地人熱門旅遊地之一，近年越來越多「特種兵」式的訪港旅客，惹來不少爭議 。不過近日一對自稱來自雲南鄉村的夫妻到港旅遊，雖然二人坦言香港消費貴，卻沒有選擇「窮遊」，還拍片分享飲食玩樂以及住宿旅館經歷到小紅書，獲大批香港網民留言大讚，歡迎他們再次訪港。



四字評香港「繁忙」和「繁榮」

男方大讚香港夜景繁榮璀璨（小紅書@罗较瘦看世界）

這對來自雲南農村的夫妻稱首次踏足香港旅遊，兩人先由深圳北站出發，乘搭高鐵到西九龍站後，再轉乘港鐵於旺角開展旅程。兩人一走出商場，馬上對眼前所見熙來攘往的景象感到震驚。他們發現路人面不帶笑以急速步伐走過，再配合車輛的引擎聲及行人馬路的提示聲，讓他們感到急躁，嘆「比起繁華的繁，更先感受到的是繁忙的繁」，更建議來港旅遊務必選擇舒適的鞋子，以應付步行期間體力大量消耗。

到了晚餐時間，他們到一間尖沙咀的餐室嘗試了京都豬扒飯（$82港幣）和沙爹牛肉包（$43港幣），不過指食物味道和價格都「一言難盡」，「在香港待一個月可能會瘦十斤」。

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即訂旅館不即晚回深圳

兩人其後又到海港城附近行逛，但覺得商品超貴，所以沒有購物，傍晩在海港城欣賞了維多利亞港的海景，再坐上開篷觀光巴士，大讚香港夜景出色。由於已夜深，兩人表示「回不了深圳」，便即時在酒店平台訂了尖沙咀重慶大廈一間港幣380元一晚的旅館休息。

雖然房間狹窄，但麻雀雖小五臟俱全，隔音效果也令他們滿意。對於首次香港遊，他們總結「白天可以感受到香港人的繁忙，人流轉動、車來車往；晚上可以感受到香港的繁華，燈火璀璨、高樓大廈。」他們認為香港很值得感受一下，但僅限於逛一下，「因爲我發現吃的、喝的、住的基本上都不便宜。」

第二天早上，由於前一天太疲憊，所以他們決定提前結束香港行程。臨走前丈夫指為了犒勞首次遠行的妻子，預訂了一間高級日本料理享用大餐，作為對她八年辛勤工作的感謝。他們最後表示未來仍會再來香港，下次的目標是「來購物」，並笑稱「以後你努力賺錢，以後來購物吧」。

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香港網民一致好評 「歡迎再來」

不少香港網民對兩位樓主讚口不絕，紛紛大讚「住380賓館也不睡麥記」、「兩位有禮貌，感受你們的教養及尊重。比一班連常識都冇瞓麥當勞 地鐵站嘅『同胞』好好多」、「這種遊客好，酒店不貴，但起碼肯花費，不睡麥當勞，也不投訴」、「有質素的客人要多來」，也有網民教路香港其他好去處及美食，丈夫亦大方回應讚香港令他覺得好震撼，直言「已經很滿足了，畢竟從農村到都市，感受不一樣」、「很喜歡香港，還會再去的」。

網民留言評論（網上截圖）

網民留言評論（網上截圖）

資料來源：小紅書@罗较瘦看世界