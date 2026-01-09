政府工｜民政總署招聘3大職位 無需工作經驗！月薪可達28K

踏入新一年，政府部門明顯增加了招聘職位，日前民政事務總署就在公務員事務局有３大職位招聘，包括項目助理、活動統籌員及行政助理，三個職位都無需工作經驗，當中只有項目助理需有本地大學學位，但沒有限主修科目，換句話乞食科都報得！而3個職位月薪則由14K起，最高有28K，各位職場小薯或剛畢業的同學仔即看詳情，睇睇自己是否合資格！

資料圖片

政府工｜1.大埔民政事務處—項目助理

月薪:$14,150

截止日期 :19/01/2026 17:00:00

入職條件:

(a)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績；或

(a)(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或同等或以上成績；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績；及

(c) 具備一定程度電腦知識，包括MS Excel、PowerPoint及中英文電腦文書處理的申請人或獲優先考慮。

職責:

(a) 協助準備和推行選民登記活動；

(b) 協助以電腦處理選民登記申請資料及更新選民記錄；

(c) 協助準備和推行選舉；

(d) 處理查詢及投訴；

(e) 為籌辦項目及活動提供文書及書記支援；

(f) 就大埔民政事務處的日常運作提供文書及書記支援；

(g) 協助執行上司委派的任何其他職務。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘；

(2) 合約期由受聘日至2027年3月31日(暫定)，受聘人續約與否須視乎工作表現及工作需要而定；及

(3) 受聘人需要進行戶外工作，以及不定時按職務所需工作。

港人路不拾遺守全晚兼幫充電 失主承諾付$3000酬金！結局大反轉

蘇民峰2026年馬年運程｜12生肖總運勢全面睇+財運桃花運排名

申請手續:

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/330.html) 作網上申請。

(2) 除網上遞交申請書外，申請人亦必須於截止申請日期或之前把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本交回新界大埔汀角路1號大埔政府合署2樓

或發送電郵至下述電郵地址(Personnel_TPDO@had.gov.hk) 。

(3)請在信封面或電郵標題註明「應徵項目助理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

(4) 申請人如獲邀參加面試，會以電郵方式收到通知。申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址，並有責任確保所提供的電郵地址能接收有關獲邀通知。

(5) 申請人如獲邀參加面試，必須提交有關修業成績、證書及相關工作經驗證明文件正本以供核實其資格。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。

項目助理申請官方連結

犯太歲2026｜馬年犯太歲5大生肖、1個生肖雙重犯太歲！附化解方法

資料圖片

政府工｜2. 黃大仙民政事務處—活動統籌員（區議會）

月薪 ：$18,200

截止日期 :21/01/2026 18:00:00

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

(註：上述(a)項的科目可包括中國語文科及英國語文科。)

2026馬年十二生肖開運指南｜屬雞忌擺紅色物品、屬兔易多穿綠色衫

職責:

(a) 為黃大仙民政事務處及黃大仙區議會轄下的委員會和工作小組提供文書、行政和秘書職務支援；

(b) 協助籌備、組織及推行社區參與計劃活動，並協助處理相關查詢及報告；

(c) 協助處理及審閱包括營運開支償還款額及各項議員津貼等申請；

(d) 為黃大仙區社區中心/會堂的日常運作提供支援，包括編製報表、跟進日常維修及修葺，處理查詢及投訴等；以及

(e) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(a) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，為期不多於一年。合約期或會因應運作需要而有所分別。

(b) 續約與否須視乎工作表現及工作需要而定。

(c) 須戶外和不定時工作。

申請手續:

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(2) 除網上遞交申請書外，申請人亦必須於截止申請日期或之前把(1)學歷的證書和修業成績表副本及(2)工作證明副本電郵至dowts@had.gov.hk。請在電郵標題註明「應徵活動統籌員職位」及在電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

(3) 申請人如獲邀參加面試，會以電郵方式收到通知。申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址，並有責任確保所提供的電郵地址能接收有關獲邀通知。

(4) 申請人參加面試時，須帶備以下文件︰(a) 香港永久性居民身份證、(b) 學歷證明正本、(c) 工作證明正本及 (d) 近照一張。

活動統籌員申請官方連結

日本「孤獨死」普遍 親屬拒領遺體！日本一年4.2萬遺體無人認

《我的完美秘書》劇照

政府工｜3.總部第三科—行政助理

月薪：$28,725

截止日期 :21/01/2026 18:00:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府╱公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如：資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等；

(2) 負責回答一般市民的查詢；

(3) 協助辦公室日常運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議及活動所需的輔助安排以確保順利進行，與政府部門和其他有關團體聯絡；以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於12個月。

(2) 受聘人或需要超時工作，以及在星期六、星期日及公眾假期工作。

申請手續:

(1) 申請人必須透過公務員事務局(https://www.csb.gov.hk/)的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/330.html) 作網上申請。

(2) 申請人如獲邀參加面試，會以電郵方式收到通知。申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址，並有責任確保所提供的電郵地址能接收有關獲邀通知。

(3) 持有香港學府／香港考試及評核局頒發學歷的申請人，現階段毋須遞交相關的修業成績及證書。

(4) 持有非香港學府／香港考試及評核局頒發學歷的申請人，須於遞交網上申請書後，將修業成績副本及證書副本電郵至民政事務總署 div3_recruitment@had.gov.hk。電郵內容須註明所申請職位的名稱、網上申請編號、姓名及香港身分證號碼。

(5) 遴選面試暫定於2026年4月中下旬舉行。如申請人於2026年3月底前未獲邀參加面試，可視作落選。

行政助理申請官方連結