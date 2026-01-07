勞工處揾「認可評估員」每宗評估獲$3,200津貼　附合資格申請詳情

想賺外快的朋友仔注意！香港勞工處1月5日起，接受合資格人士申請成為認可評估員，為殘疾僱員根據《最低工資條例》（第608章）進行生產能力評估。完成每個評估個案後，評估員都會有$3200津貼，各位職場小薯立即望望，自己是否合乎資格申請。



根據《最低工資條例》，殘疾僱員與健全僱員同樣受法定最低工資的保障。《條例》為殘疾僱員提供特別安排，讓因殘疾以致生產能力可能受損的殘疾僱員，選擇進行生產能力評估，收取按生產能力釐定的工資，而評估必須由認可評估員進行。不過市民要若有興趣申請做認可評估員，都要符合一定條件，詳情如下：

認可評估員的申請詳情

每宗評估津貼：$3,200

申請截止日期：2026年2月13日（星期五）

申請條件:

任何人士如符合以下四項資格的其中一項，均可提出申請：

(1) 於職業治療師註冊名冊第I部分註冊的職業治療師

(2) 於物理治療師註冊名冊第Ia或Ib部分註冊的物理治療師

(3) 註冊社會工作者

上述三類人士須在剛過去的7年中，取得累積總計不少於3年，以有關專業身分提供關乎殘疾人士就業的職業康復或其他服務的經驗

(4) 在勞工處處長指明的機構，從事或曾從事有關殘疾人士就業的職業康復或其他服務的工作，並在剛過去的10年中，取得累積總計不少於5年於指明機構提供上述服務的經驗，及獲任何所述的指明機構推薦為認可評估員的職業康復從業員。

職責：

合資格的申請人須圓滿地完成由勞工處安排的培訓後（培訓日期：2026年3月18日（星期三）下午），才會獲委任成為認可評估員。認可評估員的資料將載列於認可評估員名冊，供決定進行生產能力評估的殘疾僱員，從名冊中揀選並直接聯絡認可評估員安排評估。

津貼金額:

認可評估員於2026年5月1日或之後，完成每宗生產能力評估及所需的行政手續後，將獲發放港幣3,200元的津貼。

申請方法

（1）網上申請

你可於網上提交申請書及上載證明文件，可在勞工處網頁提交網上申請。

（2）郵寄

你可把填妥的申請書連同證明文件郵寄到香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓1樓勞工處法定最低工資科（封面請註明「申請擔任認可評估員」）（請注意：每位申請人只需提交一份申請書。如你已於網上遞交申請，毋需另行郵寄申請書到勞工處。）

註：如你為現屆認可評估員，請登入「法定最低工資制度為殘疾僱員提供特別安排的電腦系統（供認可評估員使用）」並於系統提交繼續擔任認可評估員的申請，或以郵寄方式提交申請。）

資料來源：勞工處