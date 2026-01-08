康文署招聘20大兼職導師+領隊+營務導師職位　每節薪酬$321起

【政府職位空缺2026】除了政府長工，各大部門不時都會招聘不同的兼職，近日康樂及文化事務署(簡稱康文署)就招聘20大兼職空缺，包括兼職導師 / 領隊 / 營務導師，每節人工更可最高達$321，當中更涉及多款興趣活動，最啱有一技之長的SLASHER或兼職的朋友仔。

康樂及文化事務署—兼職導師 / 領隊 / 營務導師 （ 體育工作人員發展組 ）

薪酬:

兼職導師：時薪港幣231元

兼職領隊：時薪港幣105或117元

兼職營務導師：每節港幣321元起

截止日期：全年接受申請直至另行通知

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久居民；以及

(b) 具備相關體育總會或認可機構簽發或認可的導師證書或資格。

註:現邀請有興趣人士申請為下述康體活動的兼職導師/領隊/營務導師:

(a) 健體舞

(b) 箭藝 (反曲弓)

(c) 籃球

(d) 身心伸展

(e) 營務

(f) 中國舞

(g) 門球

(h) 遠足

(i) 水中健體

(j) 柔道

(k) 草地滾球

(l) 滾軸溜冰

(m) 風帆

(n) 運動攀登

(o) 壁球

(p) 壓力處理與鬆弛技巧

(q) 太極劍(顧式、吳式、楊式)

(r) 網球

(s) 田徑

(t) 滑浪風帆

職責:

主要負責協助推行各項康樂體育活動，包括擔任課程/活動的兼職導師/領隊/營務導師。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘用；續約與否須視乎部門工作需要、受聘人的工作表現和行為而定。

申請手續:

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)遞交申請。以其他方式（包括親身、郵寄、傳真或電郵）遞交的申請，概不受理。

(b) 在完成網上申請後，申請人必須把「入職條件」中提及的相關證明文件副本及LCS285表格 (https://www.lcsd.gov.hk/tc/aboutlcsd/forms/lcs285.html) 電郵至sod@lcsd.gov.hk。請在電郵標題註明「申請兼職導師／領隊／營務導師職位」及網上申請編號，並於證明文件副本每一頁註明網上申請編號。