遭教授斥「Not HKU Standard」港大生嘆神科壓力爆煲：光環係詛咒

名校光環常被視為前途保障，然而這道光環背後，卻可能成為學生難以承受之重。近日有香港大學學生在討論區發文，坦言當初因嚮往學科名氣而將港大工程學系列為聯招首選，入學後卻發現「香港大學學生」的身份帶來巨大壓力，反而使其陷入長期的情緒困擾與學業掙扎，「不再是渴求的祝福，反而變成一個詛咒」。



Dcard截圖

近日有位港大學生在社交平台Dcard發文，坦言當初因嚮往學科名氣而將港大工程學系列為聯招首選，「因為啲人會對我有好高嘅期望」，而事實是家人與親戚不斷稱讚其就讀港大「好叻」，自己實際上近幾年持續受情緒問題困擾，心力交瘁下甚至難以準時交作業或按時上課，「九成時間都陷入自責、悔恨與絕望嘅深淵」，情緒問題更引發生理反應，生活如同「每日求生」。學業表現自然深受影響，「對GPA自然唔會好」無法達到學校的期望水平。

資料圖片

樓主表示在畢業專題（FYP）匯報後，指導教授更當面表示「this is not HKU student standard」（這不是港大學生的水準），這句話成為樓主長達兩個月的夢魘，「我一開始以為我交嘅貨係好，原來係屎」，為求達到心目中的「完美」，不斷修改專題內容，卻因過度焦慮而自我設限，每當構思出不夠完美的方向便自我否定，反而嚴重限制創作發揮。

該學生直言，港大的名氣對其而言「不再是渴求的祝福，反而變成一個詛咒」，認為若未背負此光環，或能以更平常的心態修正課業，壓力亦不致如此巨大。

同時亦吸引極多網民留言討論，並安慰樓主 「『this is not XXX standand』無論喺邊度讀書或者做嘢，都一樣會遇到你所講嘅問題，任何身分都可以係枷鎖。啲親戚諗嘢不嬲膚淺，我啲親戚都係咁，要呻大把嘢呻。Anyway 唔好諗咁多，照顧咗你嘅心理健康先，最緊要抒發曬出嚟，唔好屈住」、「真，會覺得自己好似唔配入到嚟，特別係身邊嘅人好似好勁嘅時候」、「wtf 個prof」。亦有部份網民認為樓主應該要做自己能力範圍內的事，「讀city開開心心咪幾好，揀返合適自己嘅大學」。