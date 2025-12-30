試用期唔使供MPF？打工仔追問供款安排被撤回Offer　條例原來咁寫

強積金是僱員的基本權益，但詢問供款安排竟可能導致失去工作機會？近日有打工仔在社交平台Threads發文，指控一間公司因他多次詢問強積金（MPF）供款安排，最終以「不適合」為由撤回聘用邀請，讓樓主直斥「西公司」，事件引來極多網民留言討論。



Threads截圖

近日有打工仔在社交平台Threads發文，表示自己應聘的公司早前口頭協議，試用期內會供強積金，因見對方遲遲未索取個人資料，故出言確認供款細節，並在帖文中展示與該公司的對話截圖。樓主主動詢問「想問吓而家係咪照一月頭照幫我供MPF，然後三月正式簽Contract？」，公司方則直接回應希望大家都能想清楚，並指出樓主可能不太適合公司，「我確係唔明點解你成日問有冇供MPF」，更直言樓主可能留在大公司打工會更為理想，，並認為他「不太適合本公司」，以「決定不聘請」作結。

食客打翻飲品內疚想主動善後 店員一窩心舉動獲激讚：人間有情

然後樓主亦在留言區補充多一張對話紀錄，並表示「真係有L病，邊個話細公司唔使供MPF」，PO主在再三追問下，公司進一步表示「我諗你都係搵返你自己嘅行業啦，冇辦法呢件事我已經體會清楚」，並最終建議事主「所以我建議你響大公司度做啦」。事主直斥公司做法不當，「ON X公司，唔供MPF犯法㗎」、「西公司」。

事件引來極多網民留言討論，網民反應兩極，認為公司有責任幫僱員供MPF「正路都要供MPF，問都好正常」、「我都曾經遇過，仲要做完離職第7個月都未供，打去職金局，職金局話條友係慣犯，無人去落口供，我都去坐左半日，職金局職員寫咗9頁紙，最後佢只係罰錢，依啲人只會 變本加厲，你係遇到西人」、「唔請你仲好，你都睇清楚佢係咩HR/公司，細公司都要供架，我做過得3個人既公司都有幫我供，9up啦佢」。

盲眼龍婆2026最新4大預言 曾神測緬甸大地震！預測有毁滅性天災

不過，亦有網民指出， 在入職後首三個月大部份公司都不會幫僱員供MPF，「頭三個月未過試用期9成公司都唔供架啦，你第一份工？ 同埋點解你咁執着呢3個月既MPF? 會發達？」、「係夠咗60日，僱主先要供返由第一日開始，僱員我唔記得係30定60日開始供，你工都未返係咁質問，比我都唔請，怕咗你」、「Mpf不嬲入咗職再填，人都未入職問你做乜，公司好彩起你入職前知你咁onX」。

《受夠了！我要炒老細》劇照

那究竟在試用期期間，僱主和僱員又是否需要就強積金供款呢？根據《強積金條例》18至64歲的受僱人士，包括全職、兼職、臨時工和自僱人士都需要供款，僱主需在僱員受僱滿60天內辦理登記，並在僱員受僱滿60日後的下一個供款日（每月10日或之前）或之前繳付供款。而僱員則有「免供款期」（首30天及首個不完整糧期），之後才開始供款，但這與試用期是否通過無關，受僱滿60日即須納入強積金，即僱員在試用期內也享有與正式員工相同的強積金權利。