職場潛規則！星巴克前CEO分享　1搭𨋢小習慣分辨　你係精英定庸材

大家每日可能都會搭𨋢，但你們又有沒有想過，原來你在電梯裡一個微細動作，已經暴露了你的工作能力，令老細決定你究竟是「潛力股」定「仙股」？曾任日本星巴克（Starbucks）CEO的岩田松雄，近日在一篇專欄中分享，指要判斷一個人是否具備領袖潛能，只要看他「如何搭𨋢」就一清二楚。



0.1秒決定你係咪「潛力股」

岩田松雄表示大家搭電梯時，通常需要按「關門鍵」以及「你要去的樓層」，那你的生活習慣是：先按「你要去的樓層」，還是先按「關門鍵」？

對於普通人來說，兩者可能沒有太大分別。但在岩田松雄眼中，答案只有一個：必須先按「關門鍵」，然後才按「樓層鍵」。他解釋，電梯門關閉需要緩衝時間，若先按關門，在門準備關上的幾秒時間去按樓層，就不會耽誤電梯啟動；相反若先按樓層再按關門，就會白白浪費掉中間的緩衝時間。

日產車廠的魔鬼訓練

為什麼要計較區區0.幾秒？岩田松雄寫道，自己年輕時在「日產汽車」（Nissan）廠負責生產管理，每日拿著秒錶（Stopwatch）進行分析。在製造業的世界，每一個多餘的動作都是浪費。正是這種對細節近乎變態的精神，造就了日本製造業的高效率。岩田指出：「公司的資源有『人、物、錢、資訊』，但當中只有『時間』是絕對無法挽回的。」他強調，真正的精英並非總是匆忙，而是懂得在每個微小細節中勝出，將每一秒視為珍貴資產。

所以，開關電梯間可能只差零點幾秒，但若每天搭乘數十次、累積一年來計算，這些流失的時間相當可觀。一個在年輕時就懂得「先按關門鍵」的人，代表他隨時隨地都在思考如何將效率最大化；長年累月下他所創造的價值，將遠超那些慢吞吞的同輩。

大家下次同老細或者上司搭𨋢，識做啦？

資料來源：President Online