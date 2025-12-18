公司逼走8年員工兼拒發工作證明《僱傭條例》點寫？網民教1招自救

在職場中，工作證明是求職者過往資歷的重要憑證，然而有僱員在離職後卻陷入無法取得證明的困境而發文求助，指被公司逼迫離職後，自行提出辭呈，卻遲遲無法取得任職八年的工作證明，相關部門互相推諉，「搵咗一堆人都冇人理」，令其對未來求職感到憂慮。



近日有網民在Facebook「裁員炒人消息關注組」發文表示，自己在工作八年的公司被迫離職後，自行提出辭呈，離職過程中，PO主也有不斷追討證明文件，卻遭遇各部門互相推卸責任，有人聲稱正在旅行、有人表示非其負責範圍，形成「一個推一個」的局面，最終無人處理其請求，次次無法取得任職八年的工作作證明。PO主表示雖然理解法例未有明文規定僱主必須提供工作證明，但面對新公司人力資源部門的查詢時，缺乏正式文件將對求職造成實質影響，「下一份工HR問到咁點好」。

樓主亦有在留言中補充自己的行業和被炒實際原因，樓主從事小型運輸公司，「8年出心出命。24小時待命，無做過錯事，公司引入高才同外勞，加上有新人自然想炒舊人。」更表示公司因為不想賠錢才莫須有出警告信，逼樓主自行離職，「只係唔想內耗下去先自己辭，佢唔想賠我到豪比佢，點知係被人玩嘢。」

帖文引來極多留言討論，不少網民指出類似情況在職場中並不罕見，「其實佢攞得呢樣reference letter 迫你辭職都唔係好公司，根本無需要辭職，等炒攞返長期服務金好過」、「唔好自己走，比佢炒拎返mpf 先」、「我嗰陣8年也是這樣，我同另一位同事拎晒公司信及印，以防公司唔比，最後都有出」。

亦有不少網民熱心提出實際意見，「可以攞入職份約同最後離職前兩次糧單，再同對方解釋，然後你可以講話前公司話遲些寄俾你，之後再後補，多數冇問題，之後HR 都未必追，如果真追你，話追前HR 都未能提供會繼續追」、「用個人資料私隱條例迫佢出返證明俾你，舊公司要40日內俾你」、「通常做咗咁多年唔係睇封信為主，係聽個求職者親述工作經驗，同應對去考慮」。

事實上，現時《僱傭條例》沒有規管僱主在僱員離職時，必須發出工作證明，亦沒有規範工作證明的內容。如僱主不願提供Reference Letter，打工仔可利用以往工作的糧單、稅單或強積金供款等文件，證明在該公司工作的時期。離職僱員也可引用《個人資料私隱條例》提出資料查冊，要求前僱主提供牽涉個人私隱的文件，包括該年度列有其聘用時期的報稅文件，而僱主則需於40曆日（Calendar Day）提供資料。