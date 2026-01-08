犯太歲2026｜馬年犯太歲5大生肖、1個生肖雙重犯太歲！附化解方法

2026年馬年又到， 新一年究竟將會有哪些生肖犯太歲呢，哪一個生肖來年的變動甚大呢？《開罐》今次找來藝人關芝琳的弟弟，堪輿學家關世華師傅，為我們講解2026馬年犯太歲的五大生肖，而其中一個生肖更雙重犯太歲。即睇關世華師傅點講！



關世華師傅 （被訪者提供)

關世華師傅向《開罐》表示，屬馬、鼠、牛、兔、雞 5個生肖都要攝太歲，而通勝建議虎、猴、狗若攝太歲則可提升運程。

2026年馬年犯太歲5大生肖

屬馬：犯太歲+刑太歲

屬鼠：沖太歲

屬牛：害太歲

屬兔、雞：破太歲

2026年馬年犯太歲5大生肖｜生肖屬馬：犯太歲＋刑太歲

關世華師傅表示，肖馬今年不但是本命年犯太歲，還加上刑太歲。而犯太歲者，情緒易不穩和人事不和。2026年更須小心損傷疾病，要特別注意手指、肩、背損傷，其農曆五月及十一月為損傷月，所以最好在此兩月去驗血、洗牙或捐血，以應損傷。情緒不穩，農曆五月及十一月最為嚴重，適宜外出化解。

關師傅建議，生於西曆（立秋後8月8日-3月5日驚蟄前）的馬年朋友，適宜去東方、南方；而生於西曆（驚蟄後3月6日-8月7日立秋前）的屬馬朋友，則適宜去西方、北方。

至於刑太歲，刑者是非較多，人事不和。肖馬今年為太歲相刑年，又是犯太歲生肖，是是非必然較多。建議今年需要攝太歲，並在西曆3月5日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

2026年馬年犯太歲5大生肖｜生肖屬鼠：沖太歲

沖太歲，沖者動也，關師傅表示今年肖鼠容易有事業變化、住屋變化或感情變化，但變化本無好壞可言，要配合整體命格才知道是好還是壞。

肖鼠今年要特別注意手指、肩、背損傷，其農曆五月及十一月，所以最好在此兩月去驗血、洗牙或捐血，以應損傷。農曆五月及十一月注意情緒容易出現不穩，故此這些月份宜外遊散心。生於西曆（立秋後8月8日-3月5日驚蟄前）適宜去東方、南方；生於西曆（驚蟄後3月6日-8月7日立秋前）適宜去西方、北方。

今年需要攝太歲。西曆3月5日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

2026年馬年犯太歲5大生肖｜生肖屬牛：害太歲

屬牛的朋友今年害太歲，害者，代表不和不合之意，是是非必然較多，易犯小人，被朋友出賣，被小人陷害，凡事皆要以忍讓為先，遠離口舌爭拗。

今年需要攝太歲。西曆3月5日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

2026年馬年犯太歲5大生肖｜生肖屬兔、雞：破太歲

破太歲，是是非稍多，破即破壞，易有突然而來的破壞、破敗、破財、破損、破壞好友關係、破壞合作、破壞身體容易有破損或生病的意思，健康方面要注意腸胃及氣管；男女感情也要注意容易因爭吵而破壞雙方關係。

今年需要攝太歲。西曆3月5日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

👉👉👉2026年馬年運程｜生肖屬兔運程全面睇＋開運大法

👉👉👉2026年馬年運程｜生肖屬雞運程全面睇＋開運大法

資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。