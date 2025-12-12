2025畢業生薪酬調查報告出爐　1院校同學仔理想人工達$33,000

對於一眾Fresh Grad，搵工除了講興趣，最實際當然是講薪酬。不過，理想與現實往往存在落差。最新發布的《2025年畢業生薪酬及就業調查》現實，畢業生心中的「理想價」與僱主願付的「現實價」仍有一段距離。到底是畢業生叫價太高，還是市道真的好殘酷？一起來看看報告分析！



CTgoodjobs最新發布的《2025年畢業生薪酬及就業調查》揭示，本港畢業生正面臨嚴峻的就業挑戰。數據顯示，畢業生平均期望薪酬為$22,576，惟僱主願意支付的平均薪酬僅$17,287，兩者落差達$5,289。在薪酬期望存在差距，加上AI重塑招聘流程的影響下，畢業生的求職焦慮指數更攀升至三年新高，反映求職路途充滿變數。

據報告顯示，2025畢業生的平均期望月薪為$22,576，而僱主願意支付的平均起薪點則為$17,287，兩者之間的差距由往年的$6,641收窄至$5,289。而各院校的比較中，這種期望落差尤為劇烈。聖方濟各大學的畢業生對薪酬抱有最高期望$33,000，而僱主願意支付的金額僅為$17,786，落差高達$15,214。相比之下，香港樹仁大學畢業生的期望薪酬為$19,125，與僱主出價的差距最小為$3,125，而嶺南大學獲僱主最低薪酬開價為$15,531。

求職偏好「鐵飯碗」市場實習機會少

截至調查期間，仍有57.8%的畢業生尚未落實工作，當中76.8%的畢業生傾向全職崗位。在行業選擇上，「教育、政府與非牟利機構」獲31.8%畢業生選擇，成為最受歡迎的行業。有17.8%的畢業生明確計劃投考政府工，主要原因是「工作穩定性高」（49.1%）及「薪酬好」（26.3%）。另外，只有15.1%畢業生考慮從事藍領行業，原因是「文職機會少」及「入職要求低」，而不考慮者則多認為「工作辛苦」69.6%和「人工低」45.2%。

AI逐漸成為求職關鍵，雖然有近八成畢業生普遍認同掌握AI技能有助於提升競爭力，但同時有45.5%的求職者指出，AI系統自動化篩選履歷構成了新的挑戰。僱主方面，高達78.7%的僱主認同AI技能是一項重要優勢。然而，帶來的管理與資安風險亦不容忽視，其中40.8%僱主明確表示憂慮「員工不當使用AI導致企業資料外洩」的問題。

此外，企業招聘亦趨向保守，僅54.1%企業計劃招聘應屆畢業生，其中41.8%更只願聘請1人。全職職位佔83.6%，而實習生比例僅4.7%，同時，44.5%畢業生認為「缺少實習經驗」是競爭力不足主因的觀點，突顯了實習機會嚴重供需失衡。

焦慮指數創三年新高 專家提供建議

薪酬未似預期，加上職位競爭激烈，令畢業生壓力倍增。調查顯示，2025年畢業生的「搵工焦慮指數」攀升至6.6分，遠高於去年的5.9分及前年的4.9分，創下三年新高。焦慮感最高的院校為香港都會大學（7.3分）及嶺南大學（7.1分），而修讀「藝術與創意媒體」（8.1分）和「法律」（7.5分）的畢業生壓力最大。另有高達54.9%的畢業生表示曾因求職出現情緒問題，主要壓力源於「財政負擔」（37.1%）與「職業前景不明」（25.7%）。

CTgoodjobs董事王清女士指出，2025年就業市場面臨嚴峻考驗，勞動力供過於求，導致應屆畢業生的搵工焦慮指數連續三年攀升。面對激烈競爭，她建議畢業生及僱主調整心態，並給雙方提出相關建議。

給畢業生的三大求職貼士

1. 調整期望，理性設定目標

考慮到現實經濟環境，應該理性設定薪酬及求職目標，避免因期望過高而產生心理壓力，並建立求職支援網絡。

2. 增值自我，化焦慮為行動

缺乏經驗是焦慮主因。建議善用實習、兼職或義工機會累積實戰經驗；同時製作「技能地圖」並學習AI相關的基礎知識，利用待業期豐富自身履歷。

3. 優化面試，慎用AI寫 CV

切勿依賴AI工具全盤代寫CV，有30.7%僱主視為大忌，可以適當利用AI優化關鍵字及針對性修改。面試前可以進行模擬演練，檢視表達邏輯與身體語言。