咖啡飲錯時間隨時老得更快？專家揭2大飲法最傷身：有阻大腦排毒

現時不少人都習慣「啡不離手」，咖啡被譽為現代人的抗氧化聖品，貢獻量甚至超越日常攝取的蔬果。但要注意飲錯咖啡不但護腦不成，反而會引發體內慢性發炎，甚至阻礙大腦在睡眠時的排毒功能。即睇專家建議的咖啡黃金習慣，教你飲得健康又能守住青春。



（Facebook專頁「韋恩的食農生活」）

台灣食農專家「韋恩的食農生活」在個人Facebook專頁上發文提醒，咖啡對健康的效益很大，但時間點與配方若出錯，護腦效益會被抵銷，甚至反轉成加速老化的推手，還特別點出兩大常見的錯誤喝法，呼籲大眾重新審視自己的飲啡習慣！

根據2025年2月發表於國際期刊《Antioxidants》的系統性回顧，咖啡之所以能抗衰老，關鍵在於綠原酸（Chlorogenic acid）與咖啡因（Caffeine）。這兩種成分是延緩細胞老化的核心武裝，能有效對抗氧化壓力並降低神經發炎。澳洲著名的AIBL研究更發現，咖啡攝取量較高的人，大腦中類澱粉蛋白的累積速度較慢，這對預防阿茲海默症及認知退化有顯著幫助。

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NG喝法一：下午3點後還在喝「提神啡」

然而，上述的護腦效益極容易被錯誤的飲用時間點毀掉，很多人以為傍晚飲咖啡只會單純影響睡眠，但事實上也在縮短大腦的排毒時間。腦部的類澱粉蛋白清除主要發生在深層睡眠期，而日本厚生勞動省2023年的睡眠指引也指出，若傍晚後才喝咖啡，咖啡因會壓縮睡眠深度，導致大腦排毒工作「被迫停工」。考慮到咖啡因半衰期平均高達5小時，如果你下午3點飲一杯，晚上8點體內仍有一半在運作。因此專家建議，最後一杯咖啡應在就寢前8小時飲完，否則就等同「虐待」大腦。

（《當你沉睡時》劇照）

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NG喝法二：為「健康」改加人工代糖

很多人以為將白砂糖改為代糖就萬無一失，但2024年的研究顯示，人工甘味料同樣會抵銷咖啡的正面效益。代糖不僅會擾亂腸道微生物組成，影響身體對發炎的調控，甜味訊號更會誤導大腦啟動胰島素預備反應，對代謝無益。此外，加糖咖啡在加熱過程中產生的AGEs（糖化終產物），更是導致血管硬化與皮膚老化的頭號推手，導致越飲越老。

《心靈師》劇照

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最後韋恩也提到，想讓咖啡成為真正的功能性食物，應遵循「醒後1-2小時飲用」的黃金時段，並以無糖黑咖啡為首選。建議每日只飲2到3杯（每杯約200ml），確保咖啡因攝取量在成人上限300mg內。若不習慣黑咖啡，可加入鮮奶或無糖豆漿，但必須嚴禁使用奶精，以免攝入不健康脂肪。