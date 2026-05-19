姜濤車牌被吊銷需重考　持續進修基金2026 　五大學院學車低至$5K

男團MIRROR成員姜濤，因在上年年尾於堅道不小心駕駛，認罪後被判罰$1000，同時揭露他於2025年12月23日曾因衝紅燈及未掛P牌，另被罰款$1200。當以為案件告一段落，近日姜濤又收到運輸署的停牌通知，須即時停止駕駛及重考駕駛執照。對於重考車牌，學車又是一筆費用，成為不少人卻步的原因，但其實政府的持續進修基金於早前就將香港駕駛學院課程納入資助名單，而每人的資助費用亦增至$25,000，令大家有更多機會受惠！



姜濤IG截圖

日前，姜濤正式收到運輸署發出的正式通知，須即時停止駕駛，以及重考駕駛執照，意味着姜濤領牌開車，便要重新再考過車牌。而昨日（18日）在ViuTV的節目中提及到近日的P牌風波，除了叮囑大家要小心揸車之外，亦透露會重考車牌「永不放棄」，更笑言會找回同一個教車師傅，「師傅冇問題，我覺得我有問題」，亦幽默回應「今次考完，佢唔會再想同我合照」。

姜濤IG截圖

重考固然要使多一筆錢，但其實年滿18歲的香港市民，如果想學車，是可以申請政府持續進修基金。持續進修基金資助為每人$25,000，只要修讀的課程是於指定可獲發還款項名單當中，政府則會資助接近80%的款項，申請人的首$10,000資助共付比率為20%，而剩下的$15,000則為40%。大家可以在課程結束的一年內，提供學費收據，證書等證明文件，透過網上或親身遞交申請則可獲得資助款項，申請資助次數不限。

而香港駕駛學院的私家車和輕型貨車駕駛證書課程，一直都是持續進修基金裡較受歡迎的課程，但名額有限，令不少人都難以申請。近年，有不少駕駛學院的課程亦列入資助課程名單，費用甚至比駕駛學院課程更低，馬上看看課程的詳細資料吧！

持續進修基金資助學車課程

學車課程推介【1】香港駕駛學院（私家車/輕型貨車駕駛證書課程）

原價學費：$19,056

實際支付學費：$5,122

(扣除持續進修基金資助$13,934，學員須另運輸署駕駛考試租車費$2,300、運輸署駕駛考試表格費$510，學習駕駛執照$548，合共$3258）

堂數：面授課程一共46堂，時數36.5小時，另加畢業考試1小時

(其中24節為校內及公共路面駕駛練習，22節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制9個月

收生條件：

1. 申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.通過香港駕駛學員入學讀寫能理評核

授課地點：小瀝源分校-新界沙田小瀝源沙田圍路138號

元朗分校-新界元朗南生圍涌業路38號

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上 及 於「畢業筆試」取得合格成績(65%) 及於畢業駕駛考試考獲合格成績（65%或以上）

學車課程推介【2】貨櫃運輸業職工總會課程部（私家車駕駛證書課程）

原價學費：$18,810

實際支付學費：$5,024

(另付運輸署駕駛考試表格及運輸署學習駕駛執照費用$1,058、租車費$1,000）

堂數：面授課程一共40堂，時數31小時

(其中28節為路面駕駛訓練及考核和公共路面進階實習，12節為理論及其他相關課程）

課堂修讀期：兼讀制9個月

授課地點：九龍佐敦渡船街28號寶時商業中心5樓506室

收生條件：

1.申請人必須年滿18歲

2.符合運輸署對駕駛者的體格要求

3.持小六或以上學歷或通過入學試

畢業要求：駕駛實習（包括：「學習駕駛訓練」及「模擬考試」）及面授課程的整體出席率均達70%或以上；及 於「畢業筆試」取得合格成績(65%)及 於「畢業駕駛考試」及「職業駕駛訓練口試」取得合格成績。

學車課程推介【3】李健駕駛學校（私家車駕駛證書）

原價學費：$18,960

實際支付學費：$5,084

(扣除持續進修基金資助$13,876，申請人另須繳納應考運輸署駕駛考試租車費$1,000、運輸署駕駛考試費用$510、運輸署學習駕駛執照費用$548，有關費用請參閱運輸署牌照事務處的牌照費用表 TD341）

堂數：面授課程一共41小時課堂，另加1小時畢業考試

課堂修讀期：兼讀制12個月

若同姜濤一樣被吊銷牌照需重考，李健駕駛學校也有重考人士的特價優惠，價錢根據分區以及課程而有所不同，以6堂自動波在香港區上課為例，堂費、租車費以及路票等費用，合共$4610。

授課地點：

1）新界荃灣南豐中心16樓1618室

2）九龍麼地道62號永安廣場一樓16號

3）九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場25樓D1室

4）香港銅鑼灣怡和街22號17字樓

5）香港金鐘金鐘道95號統一中心2樓商場2036號

收生條件：1.申請人必須年滿18歲 2.符合運輸署對駕駛者的體格要求 3.具小六或以上學歷或通過入學試

畢業要求：私家車駕駛技術及路試備考的出席率達70%或以上；及課程整體出席率達70%或以上；及於畢業筆試取得合格分數（65%或以上）；及於畢業駕駛考試取得合格分數（65%或以上）

非持續進修基金課程

學車課程推介【4】A1駕駛學校

原價學費：

私家車自動波15堂優惠組合(九龍及新界) $4,800

輕型貨車棍波15堂優惠組合(九龍及新界) $4,800

私家車自動波15堂優惠組合(港島) $4,950

輕型貨車棍波15堂優惠組合(港島) $4,950

另有提供私家車(自動波)及輕型貨車(棍波)19堂/25堂/29堂優惠組合(九龍及新界或港島)

（報考人士須另外繳付$548學習駕駛執照費、$510運輸署考試表格費用及考試租車費$2,200。）

堂數：路面實習15堂 (每堂45分鐘)

路試地點：

1.九龍何文田培正道19號

2.九龍天光道11號

3.九龍忠義街5號

4.九龍油塘嘉榮街6號嘉榮商場地下3及4號舖

5.新界葵涌永孝街7號

6.新界葵涌梨木道103號

7.香港大球場徑

8.香港跑馬地荷塘道15號

9.九龍深水埗白雲街11號

報名流程：完成網上登記及付款；一星期內將有專人聯絡安排收取身份證副本及住址證明、以辦理政府文件 (學習駕駛執照$548、運輸署考試表格費用$510)；另需繳付考試租車費$2,200。成功辦妥政府文件後學校將聯絡排期筆試。筆試合格後即可聯絡師傅洽商安排駕駛練習時間。

學車課程推介【5】鏗鏘駕駛學校

原價學費：視乎地區每課$340-$500 (45分鐘)；非套餐補鐘或額外加鐘約 $340 - $350 / 45分鐘，套餐另有優惠。

1）入門套餐：7 課，約 $2,380

2）標準套餐：15 課，約 $4,950 至 $5,100

3）全期套餐：25 課，約 $8,250 至 $8,500

學校會免費提供筆試及路試理論講座，報讀者需繳付考牌租車費（棍波）$2,400或（自動波）$2,300、考試路票 $510、臨時學牌 $548）

授課地點：

深水埗長沙灣道264號地下A舖

旺角亞皆老街皆旺商業大廈706室

觀塘物華街23號群星大廈3字樓B室

土瓜灣美善同里8號美怡大廈地下6號舖

柴灣柴灣道350號樂軒台地下108號舖

灣仔盧押道11-13號修頓商業大廈11樓B室

荃灣青山公路225號慶興樓3樓10號

元朗青山道元朗貿易中心1402室

大埔寶鄉街37號寶康大廈1字樓B室

上水新發街26 號 1/F 室前座

查詢電話：2341 1322

非持續進修基金的課程以實戰為主，學費主要是教車師傅的堂費，而路試理論多數會提供免費講座、考試天書、線上資源協助學員考取筆試合格。