2026海關督察招聘｜月薪$48K起　入職條件及體能測試計分表全攻略

本港就業市場競爭激烈，不少企業縮減初級文職空缺，令應屆及準畢業生求職難度增加。政府近日釋出海關督察職位，月薪由48,000元起，頂薪可達83,000元，持有本地大學學位即可申請，為有志投身紀律部隊的年輕人提供穩定出路，Fresh Grad的小薯們不妨一試！



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海關督察的學歷入職要求相對寬鬆，任何學位皆可應徵，毋須特定專業背景。對於非專科畢業、正在尋找理想工作的求職者來說，無疑值得考慮的選擇。加上薪酬待遇吸引，晉升空間明確，有望吸引大批應屆畢業生及年輕求職者踴躍申請，有興趣記得準時申請啦！

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政府工｜香港海關- 海關督察

月薪：$48,335起

入職條件:

(a)(i) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用和英文運用)考獲一級成績，或具同等成績

(a)(ii) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港任何一所大專院校頒發的認可副學士學位，或香港任何一所理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或任何一所已註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

(a)(iii) 在DSE五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

(b) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

(c) 能操流利粵語及英語

(d) 通過體能測驗

(e) 通過視力測驗。

香港海關Facebook截圖

註:

(1) 海關督察的入職薪酬分別為紀律人員(主任級)薪級表第8點(每月48,335元)、第9點(每月50,990元)及第10點(每月53,630元)，視乎學歷而定。頂薪點的資料只供參考，該項資料日後或會作出更改。

(2) 現正修讀大學學士學位，並將在2026年、2027年或2028年畢業的學生，如已符合語文能力要求，即DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，也可申請。上述申請人必須分別在2026年、2027年或2028年內取得所需學歷資格，才會獲聘任。

(3) 申請人可透過香港海關互聯網站瀏覽有關投考海關督察的資料(https://www.customs.gov.hk/tc/about-us/recruitment-information/inspector/index.html)。

(4) 遴選程序包括小組討論、筆試(第I部分)及(第II部分)、體能測試及遴選面試。申請人如獲邀參加小組討論，通常會在2026年7月中旬至下旬接獲電郵通知。小組討論的詳情稍後將會在香港海關互聯網站公布。如申請人未獲邀參加小組討論 、筆試、體能測驗及／或遴選面試，則可視作經已落選。

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職責:

海關督察主要負責領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務；以及監督轄下人員所執行的工作。海關督察須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿著制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。獲錄用的申請人須於香港海關學院通過督察基本訓練課程及於三年試用期完結前通過督察延續訓練課程。成功通過試用期者將獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

紀律人員(主任級)薪級表第8點(每月48,335元)至紀律人員(主任級)薪級表第22點(每月83,840元)

申請手續:

(1) 申請人必須於2026年6月10日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(2) 申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(3) 除網上申請表外，申請人必須在申請期結束後一星期內，即2026年6月17日或之前，電郵至customs_inspector_recruitment@customs.gov.hk提交學歷文件副本，包括修業成績表／證書及綜合招聘考試成績副本(如適用)。申請人須在電郵中夾附PDF格式的學歷文件檔案並在電子郵件標題註明網上申請編號。

(4)申請人須在申請表格清楚列出有關的資歷。如申請人未有按規定提交學歷文件及綜合招聘考試成績(如適用)副本，其申請將不獲考慮。

(5)由於邀請信將以電郵方式送出，申請人必須提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵，以確保邀請信妥為收悉。

截止日期: 10/06/2026 23:59:00

在正式面試之前，相信不少人都知道需要通過體能測試，考生必須於立定跳遠、穿梯、靜態肌力測試及800米跑四個測驗項目中每個項目最少取得一分並且四個項目合共取得十二分或以上才算體能合格。通過體能測驗的考生將獲邀於另一日參加遴選面試。

1.立定跳遠

香港海關YouTube截圖

計分方法：

少於165厘米：0分

165至182.4厘米：1分

182.5至199.9厘米：2分

200至217.4厘米：3分

217.5至234.9厘米：4分

235厘米或以上：5分

2.穿梯

香港海關YouTube截圖

計分方法：

超過46.00秒：0分

39.01至46.00秒：1分

32.01至39.00秒：2分

25.01至32.00秒：3分

18.01至25.00秒：4分

18.00秒或以下：5分

3. 靜態肌力測試（包括上臂力、肩膊力、腿力及背力）

香港海關網頁截圖

計分方法：

少於127.56公斤：0分

127.56至171.27公斤：1分

171.28至214.99公斤：2分

215至258.71公斤：3分

258.72至302.43公斤：4分

302.44公斤或以上：5分

4. 800米跑

香港海關YouTube截圖

計分方法：

超過3分45秒：0分

3分31秒至3分45秒：1分

3分16秒至3分30秒：2分

3分01秒至3分15秒：3分

2分46秒至3分00秒：4分

2分45秒或以下：5分

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