中國人當日本人老闆！日本打工仔苦呻　中資公司打工3大難適應位

近年有不少中國企業在日本投放資金，由當地興建酒店，到收購老牌製造商如東芝、三洋等都有，可見中國人的經濟版圖不停擴大。有在日本中資公司工作的日本人近日接受日本媒體《週刊現代》訪問，分享在中日跨文化環境下工作的真實心聲，到底日本人在中國人公司裡面工作有哪些地方最難適應？



《大叔的愛》劇照

根據日本媒體《週刊現代》的內容，他們訪問了兩位在中資公司工作的日本人，分享在文化差異下所面對的職場衝擊，綜合有以下3點中日職場大不同：

1. 職場信任危機

在東京一間語言學校任職，現年30多歲的岸谷千佳（化名）向日媒透露，他的學校校長是一位四十歲左右的中國男性，「他的座右銘是『該收的錢要盡快收，該付的錢要盡量拖延』。」所以學生在報名時通常會被要求一次性繳清學費，但教室的租金卻一拖再拖，這種做法與日本社會推崇的契約精神背道而馳。

此外，那校長還有一句座右銘是「不要相信中國人」，這種中國人普遍擁有的、刻入骨髓的戒備心態，讓習慣追求和諧的日本人感到不適。在老闆的邏輯中，因為「中國人太聰明，算計來算計去」，所以要先假設對方會耍手段，才能確保自己不吃虧云云。

《大叔的愛》劇照

屬狗、豬、鼠、牛2026年麥玲玲運程｜屬鼠易得罪人、屬牛小心暗箭

2. 用玄學知識作決策

而令岸谷女士最感到頭痛的是，所任職學校的中國老闆娘還喜歡插手公司事務，甚至還用「風水」原因來決定員工的去留。「曾有一位住在東京都內的講師被指『 你是七月出生的，所以應該去北方』，結果學校就將他由東京都調職到需坐2小時車程的群馬縣返工。」

《大叔的愛》劇照

美國研究揭「超加工食品」令人變蠢 薯條、汽水竟食到人抑鬱！

3. 工作節奏太快

報道中還訪問了今年40多歲的水原晉平（化名），他在被中國企業收購的電子製造商工作了六年，坦言在中資公司工作，最大的困擾是自身與中國老闆的價值觀差異。他指因公司被收購了，所以總公司派了不少中國員工過來，而他的上司也是中國人。「從中國總公司的員工角度來看，來日本形同被降職。而且，收購的目的終究是為了吸取技術，所以少許虧損不是問題。 」他說現在的工作雖然輕鬆，也不用加班，但他覺得自己沒有工作價值和成長，故決定另找出路。

其實，每個國家也有自己的職場及經營文化。打工仔若想在日漸擴張的中資企業生存，就必須適應中國的職場文化，才能掌握到機遇。