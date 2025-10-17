00後整頓職場！日本5大職場潛規則逐漸消失　GenZ新人不願洗馬桶

日本一直以來都是一個在職場上有許多不成文潛規則的國家，讓現在日本政府不得不每一年都努力修改法規去改善職場的環境，那麼日本曾經有過哪些潛規則，或又者現在依然存在的潛規則有哪些呢？



日本年輕人無視職場潛規則？盤點那些討厭的職場潛規則

2019年，一家研究職場活動的研究室出版了名為《為什麼最近的年輕人會突然辭職》一書，點出了近年日本職場年輕人與既有日本職場的文化矛盾，蔚為話題。 書中指出了日本年輕人無視了過往日本職場累積的「潛規則」，比起討好上司與花時間去「讀懂空氣」，年輕人更加重視職場勞動的「ＣＰ值」以及信仰實力主義，這也讓日本職場多年的某些潛規則文化遇到了衝擊，今天我們就來盤點一些正在逐漸消失的日本職場潛規則，有些可能台灣的社畜們也略懂略懂，有些則是相當奇葩不可理喻，一起來看看吧。

盤點日本五大逐漸消失的職場潛規則。（《我要準時下班》劇照）

日本討厭職場潛規則一：新人要負責做雜務接電話

在亞洲輩份是很重要的，日本許多傳統企業的潛規則，那正是輩份最低的新進職員要負責承擔起許多大家不想要做的雜事，其中最令人感到壓力大的就是接電話了。

除此之外更早之前還有所謂的「女性新進職員負責接外線電話；男性新進職員負責接內線電話」這種潛規則，現在雖然職場已經沒有那麼刻意要求新人做這些事情，但依然有公司還是有這樣的文化。

日本討厭職場潛規則二： 新人要洗馬桶

在一些傳統的小公司裡面，因為垃圾跟廁所的清潔沒辦法委外處理，因此這些打掃工作自然也落在了新人身上。且許多傳統的日本年長者認為新人剛入職是一張白紙，應該透過擦拭馬桶這樣平常被視為是很骯髒的粗活的事情來培養新人的精神韌度，也能更加愛護公司的每個微小環節，而經常被視作是某些企業的新人集訓必做的例行事項。

當然這樣的粗活也在近年屢屢被年輕人厭惡，很多大企業已經沒有這種文化，或者頂多像是儀式一樣，讓新進的職員在前期培訓做一下而已。至於那些沒預算委外打掃廁所的小公司，可能還是得讓新人來做了⋯⋯

日本討厭職場潛規則三：女生要負責倒茶還要伺候長官

身為女性這應該是最讓人詬病的潛規則了，在以前日本職場依然保持著男尊女卑的觀念，儘管四月大家都是同期進來的新人，但女性卻經常被潛規則要求要在餐會的時候負責給前輩們倒茶，更甚至有一些職場文化，會刻意安排讓最年輕的女性職員坐在大長官的兩側，好隨時伺候長官。

不過隨著平權概念以及職權騷擾等議題被日本政府與民眾逐漸重視，現在這類的潛規則比較少出現了，而且在這社群媒體發達的世代，大企業注重形象，也很害怕被女職員申訴職權騷擾而逐漸少被人提起。

日本討厭職場潛規則四：復述上司的指令、聽前輩說話要做筆記

不曉得大家在日劇或動漫會不會看到新進職員總是孜孜矻矻地拿著小筆記本，一字一句都笨拙地將長官說過的話給復述一次並且記下來呢？其實這也是一個日本職場不能被忽略的潛規則喔！

雖然說記筆記對新人學習來說固然是好事，但其實記憶與學習效率這件事應該是因人而異的，而不是一種強制的期許，因此也曾經有一些新人因為不了解這個規矩，沒有時時刻刻表現出要乖乖做筆記的樣子而被職場欺凌的案例。不過若你是一個健忘糊塗蛋，當然還是乖乖做好筆記吧！

日本討厭職場潛規則五：女性升官只能升到課長？

以前日本職場潛規則中，竟然女性的職涯也有天花板？沒錯以前筆者曾經過一些人提過「女性升遷最多只能過升到課長」等潛規則說法，這樣潛規則理由有很多種，例如深怕女性結婚生子之後會退社，會讓職場少掉重大人力，所以不喜歡讓女性擔任管理職等等。

不過現在打破這個天花板的女性大有人在，也有女性的創業者老闆的存在喔！但根據日本一份調查顯示2023年日本女性在職場擔任管理職的比例僅有12.7％，遠低於歐美其他國家，看起來雖然潛規則要完全推翻可能還仍需努力。

職場觀念翻轉！大缺工的世代該怎麼辦？

其實不只有日本，其他國家很多傳統企業也仍然有許多很讓人無言的潛規則，年輕世代已經不見得能夠咬牙承受這些不合理的事情，更喜歡斜槓兼職，讓自己生活更有彈性，面對這樣大缺工的時代，到底該怎麼改造職場社會呢？值得我們繼續關注下去。

