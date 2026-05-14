心儀女生嘴飄「屍臭味」　香口膠都無用　口臭多種原因包括罹癌

曖昧令人困惑心動，通常將對方幻想到非常美好。台灣1名男生卻因1事而突然「重返現實」，因他有次和喜歡女生外出時，發現她有口臭，而是是飄出「屍臭味」的級數。



心儀女生有口臭，「不是一般沒喝到水的口臭，是那種體內散發出來的屍臭味」。（AI生成圖片）

心儀女生「體內散發出來的屍臭味」

樓主在Threads表示，心儀女生外貌符合自己口味，有次外出卻發現對方有口臭，「不是一般沒喝到水的口臭，是那種體內散發出來的屍臭味」，自己習慣會隨身攜帶香口膠，於是給她吃2顆，結果「還是雙重味道，口香糖帶口臭」。

樓主無法釋懷

樓主指出， 從小就覺得父親「嘴巴很臭」，若在車上開冷氣，「整台車都是口臭味」，心儀女生等級和父親一樣，「真的完全無法釋懷這件事」。

許多網民建議樓主帶心儀女生去求醫。（AI生成圖片）

網民︰帶她看醫生

帖文引來大量網民討論，有人直指「口臭真的很糟糕，無法接受」，但亦有關心健康問題、「會不會其實是你的鼻子有問題？」、「帶她看醫生，就可以有下一次約會」、「要不要請她去健康檢查？」、「可以委婉的跟她說，有可能是牙齒問題，也有可能是身體出現狀況，這種可以改善的情況，千萬別輕易放棄」、「好奇問一下，這麼嚴重的口臭，你最初認識她就聞到，為什麼還會對她有興趣呢？」。

醫生解釋口臭可能性 最嚴重是胃腺癌

牙醫黃斌洋曾解釋，人體口腔是體內所有管道的出口，其向下一路通往咽喉、呼吸道、消化道及泌尿道，當有蛀牙或牙周病時，口腔內存在許多細菌，會有一股特殊的「垃圾腐爛味」，即使牙齒健康，但鼻腔或鼻竇發炎蓄膿，就會產生特殊「腐臭起司（芝士）味」。

此外，患有腎衰竭或尿毒症的患者，口氣變成「阿摩尼亞」氣味，一旦消化系統不佳，嘴巴會有好像廚餘的「食物酸臭味」。胃腸肝膽科醫師戴豪彣曾處理一宗個案，男病人「嘴巴散發濃厚異味」，同時頻繁出現腹部悶脹和打嗝等病徵，胃部感染幽門桿菌，而且罹患「胃腺癌」。

（Threads@greentea.wow）