適度咀嚼益處多可防肥胖？一文看清8大功效可預防蛀牙、口臭

炎炎夏日容易感覺口渴，喝飲料止渴，卻常因感覺不餓了而忽略正餐進食。台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區牙科醫師許玲欣說，咀嚼是進食時一種間歇性的節律行為，經研究指出，咀嚼不只是一個機械過程，更是一種感官體驗。



台灣許玲欣醫師提到，咀嚼經由牙齒和顳顎關節運動，需要舌頭、臉部與咀嚼肌協調配合；在此過程中，唾液分泌，分解食物並協助吞嚥。唾液能保持口腔濕潤，並有補充水的作用。適度的咀嚼具多種功效：

適度咀嚼八大功效 預防肥胖、蛀牙及癌症（按圖）

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1. 預防肥胖：咀嚼讓血糖值上升緩慢，神經組織胺（Neurohistamine）分泌，刺激了飽食中樞，能防止過量的進食，有益於預防肥胖。

2. 培養味覺：經由仔細品嚐食物，可以培養對食材天然風味的感知；透過味覺增加食慾，咀嚼運動產生的口腔感覺訊息經由神經迴路傳遞到大腦，提供心理上的滿足感。

3. 改善發音：咀嚼可以鍛鍊唇、臉頰及舌的肌肉，使發音更清晰。

4. 活躍腦功能：咀嚼使血流增加，活躍腦部功能，有助提高記憶力。

5. 預防蛀牙、口臭：咀嚼促進唾液分泌，唾液中的乳鐵蛋白（lactoferrin）或是溶解酶（lysozyme）等成份可以預防細菌增殖，使口腔清潔，達到預防蛀牙及口腔疾病的效果。

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6. 預防癌症：唾液不僅含有澱粉酶，還含有保護消化道黏膜的表皮生長因子（EGF），而且，唾液中豐富的化學物質，例如免疫球蛋白A（IgA）以及抗菌物質，都有助於預防疾病及促進健康；唾液中的乳過氧化酶（Lactoperoxidase）還能有效抑制致癌物質的活動，進而產生預防癌症的功效。

7. 舒適胃腸：促進唾液和胃液分泌，消化酵素能幫助分解食物，有助於消化與吸收；咀嚼減輕了腸胃消化的負擔。

8. 增強整體體力：咀嚼增加血流量，促進智力發育，防止衰老；也可以減輕心理壓力，增強全身活力，提升體力。

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

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食物過於質地柔軟易食用 恐影響咀嚼功能與口腔健康

台灣許玲欣醫師指出，由於現代食物通常質地柔軟易於食用，導致現代人咀嚼的頻率減少以及咀嚼能力下降的隱憂。幼童正值生長發育時期，咀嚼對健康大有助益，所以，從小養成良好的咀嚼習慣至關重要。

咀嚼對口腔健康的影響，包括（1）咀嚼肌肉活動減少，口腔周圍肌肉活動失衡，可能導致牙齒排列和咬合異常；（2）唾液分泌減少，口腔周圍肌肉活動不足，可能導致自潔能力下降，進而引發蛀牙和牙周病；（3）顳顎關節組織耐受力下降，容易導致顳顎關節不適。

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低年級幼童進食 應有充足咀嚼次數與時間

台灣許玲欣醫師最後指出，依據日本島田玲子等多位學者對於小學生進食實驗的研究發現，雖然學校午餐的時間有限，最好還是確保有充足的進食時間，尤其是對於低年級學生，經由老師指導他們每口咀嚼20次以上，可以在適當咀嚼次數的同時，降低心理障礙。在家庭裡，與家人一同用餐，用具體的方式來教導孩子咀嚼的益處，攝取「實體」的蔬果，掌握用臼齒磨碎食物的感覺，有助於身心健康也能提升生活的品質。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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