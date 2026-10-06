台灣藝人IG粉絲排行榜出爐　周杰倫擁千萬追蹤僅第3　冠軍難預料

近日，有網友在Threads整理台灣藝人Instagram追蹤人數排行榜，沒想到榜單一出就引起不少討論！其中，周杰倫雖然擁有破千萬追蹤人數，卻只排在第3名；周子瑜則以超過1300萬追蹤人數拿下第2，就連蔡依林也僅排在第9名，結果讓不少網友直呼意外～



點圖看2026台灣藝人Instagram粉絲數排行：

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TOP 10：彭于晏｜474.9萬

演員彭于晏以約474.9萬追蹤人數排在第10名，雖然沒有進入前五，但依舊穩穩守住榜單一席。

TOP 9：蔡依林｜480.6萬

流行天后蔡依林擁有約480.6萬追蹤人數，排名第9。作為華語樂壇代表人物之一，她的IG人氣依舊相當亮眼。

TOP 8：Amber劉逸雲｜507.6萬

f(x)成員Amber劉逸雲以約507.6萬追蹤人數位居第8。雖然長期在海外發展，但她依舊擁有不少粉絲關注。

TOP 7：葉舒華｜586.4萬

(G)I-DLE成員葉舒華以約586.4萬追蹤人數排在第7名，在韓國發展的她憑藉團體活動及個人魅力累積了不少海外粉絲～

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TOP 6：王力宏｜608.6萬

歌手、音樂人王力宏以約608.6萬追蹤人數排名第6。出道多年，他在IG依舊累積超過600萬粉絲，超高人氣依然不減。

TOP 5：劉揚揚｜669.5萬

WayV／NCT成員劉揚揚以約669.5萬追蹤人數進入前五，作為在韓國發展的台灣藝人，他的海外人氣同樣不容小覷。

TOP 4：李毓芬｜847.1萬

歌手、演員李毓芬以約847.1萬追蹤人數拿下第4名。這個成績甚至超越多位一線藝人，也成為榜單中相當令人意外的排名之一。

TOP 3：周杰倫｜1133萬

華語流行天王周杰倫擁有約1133萬追蹤人數，不過在這份榜單中只排第3名。即使已經坐擁千萬粉絲，前面依舊還有兩位藝人，距離冠軍還差一點～

TOP 2：周子瑜｜1325萬

TWICE台灣成員周子瑜以約1325萬追蹤人數拿下亞軍，距離冠軍僅差約8萬追蹤人數，可以說是相當接近！

TOP 1：Mark段宜恩｜1333萬

冠軍則由GOT7台裔美籍成員Mark段宜恩拿下，以約1333萬追蹤人數登頂！不過，他的身份也引發網友討論，有人認為台裔美籍藝人是否應該納入台灣藝人榜單值得商榷，也有人認為IG追蹤人數反映的是全球影響力。

根據《娛樂星聞》報道，這份榜單彙集了多位來自華語圈、以及在海外發展的台灣與台裔藝人，並參考9月23日前後的Instagram追蹤人數進行排名。最終，韓國男團GOT7台裔美籍成員Mark段宜恩以約1333萬追蹤人數拿下冠軍，周子瑜則以約1325萬緊隨其後，兩人僅相差不到10萬。至於周杰倫，雖然擁有約1133萬追蹤人數，卻只能排在第3名，讓不少網友直呼：

周董居然不是第一！

而蔡依林位列第9同樣讓不少粉絲感到意外～

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