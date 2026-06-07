11個低EQ表現自我檢測　心理學家教路　高情商職場必學7句話術

EQ（情緒智商，emotional intelligence）是在美國心理學家丹尼爾・高曼（Daniel Goleman）於1995年推出暢銷書《EQ》後開始被全球企業熱烈討論的話題。EQ可以管理我們的行為、管理自己複雜的心智，以及對待他人行為時的反應與態度。



高曼也指出高EQ有五個組成要素，分別是自我認知、自我規範、驅動力、同理心跟社交技巧。擁有高EQ除了有助於提升溝通的品質、建立良好的職場網絡、帶給人值得信賴的印象以外，更有機會獲得較高的年薪。

「毫無疑問，高EQ遠比高IQ更少見，而且在領導天份裏顯得更為重要，絕不能忽視它。」著名的傑出領導者、曾帶領奇異（GE）攀向高峰的前執行長傑克．威爾許（Jack Welch），曾經這麼表示過。在各領域職場上能成為頂尖人物的關鍵，EQ情緒智商是一項不可忽視的能力。

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你EQ高嗎？高EQ的人，職場上常說的7句話

EQ能管理我們的行為、管理自己複雜的心智，以及對待他人行為時的反應與態度。職場上，高EQ的人因為擅於和他人相處、人緣好，往往有更多機會升遷、取得資源，面對挑戰時也能冷靜地化險為夷，展現很好的危機處理能力。美國財經商管媒體《Inc.》觀察高EQ者都有的說話習慣，總結出他們常掛在嘴邊的7句話，幫助你在溝通表達上，也能展現出高EQ的姿態：

1. 讓我想一下為甚麼

「為甚麼」是個很好的詞，當你對一件事情存疑、思考為甚麼時，就會開始用客觀的角度分析事情，不被情緒牽引。以下舉幾個情境：

（1）我為甚麼要這麼努力完成這個專案

（2）為甚麼我這麼快就答覆客戶不合理的需求

（3）為甚麼我周末還在加班，但我家人明明希望我好好休息並陪伴他們

（4）為甚麼這個人要對我大小聲



透過提問，能趁機覺察自我狀態，釐清哪些情緒必要和不必要，盡量避免不必要的事情發生。

2. 謝謝、請、不客氣

高EQ的人懂得保持禮貌，讓談話過程更融洽。適時表達感激更是重要，讓人知道你有看見他們努力的過程、把他們放在心上。

3. 不用了，謝謝

拒絕他人是一門深奧的課題，看似很討厭，但明確的拒絕其實能有效節省對方的時間，讓他人一瞬間明白你的態度，反而是很好的答覆方式。但切記，拒絕別人前先回到第一動「讓我想一下為甚麼」。想清楚後再拒絕別人，否則覆水難收；也請記得保持禮貌喔！

4. 我這樣理解有沒有錯

講這句話，代表你正試圖理解對方在說甚麼，並沒有不懂裝懂或忽略對方言論；另一種說法「我懂你在說甚麼」相對就不太恰當，因為很多時候你未必真的懂對方，卻會讓對方感到驕傲或扭曲之意，容易造成誤會。

5. 我常犯這個錯

當你發現別人犯錯時，比起嚴正指責或命令對方照你的方式改正，不如換一種謙虛的說法「我常犯這個錯」，像是：「我常犯這個錯，要不要重新檢查一下，確保內容無誤？」

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6. 我能否諮詢你的建議

多數人接受諮詢時，都會產生優越感，代表對方重視你的意見。當你想問別人問題時先說了這句話，對方通常更願意幫助你，也會給你比較完整的答覆。

7. 我對你有很高的期待

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）很常用這個句型，他的說法比較像是「你會在這是因為你很棒」，雖然這句話伴隨的通常是負評、不滿的地方，但至少能先安撫聆聽者、不那麼直接地抨擊對方。

不知道自己EQ高低？低EQ人，可能有的11種徵兆

我們能仿效、向高EQ的人學習更妥善的溝通方式，但同時也要避免、注意低EQ的人，會有的工作態度、職場表現。

市面上正式測量EQ的方法很少是免費的。《情商 2.0》（Emotional Intelligence 2.0）作者、情緒智商測驗機構TalentSmart共同創辦人特拉維斯．布拉德貝里（Travis Bradberry）分析了自家機構中，數百萬受試者的數據，歸納出11種低EQ的人可能會有的徵兆，幫助你從另一個面向檢測自己的EQ分數。

雖然這些問題都沒有標準答案，布拉德貝里也並沒有建立評分機制，但其實這11個徵兆都是在提醒你，若你有相關跡象，要好好調整自己，畢竟EQ是可以培養的！

1. 你容易感受到壓力

只要有任務或在預料之外的事情發生，你就很容易產生緊張、壓力和焦慮的情緒。這些很難自己解決的情緒困擾着你的頭腦和身體。

由於EQ可以有效的管理情緒與壓力，使你在困難的情境裏也可以發現解決問題的方法，但缺乏EQ的人會在想到解法之前，情緒壓力就升高至難以負荷，他們可能會有抑鬱、藥物濫用甚至是自我傷害等的念頭。

2. 你很難對自己有自信

高EQ者能在任何的時候保持禮貌、同理心和善良的表現。他們懂得為自己設下保護的結界，也非常知道自己的價值所在，這兩項特殊的能力加起來，讓他們在被攻擊的時候，仍舊能保持自信與良好控制自己的情緒。

相反的，若是容易因為別人的一言一語而對自己產生質疑，轉向升起負向的情緒反應、甚至產生攻擊對方的行為，那可能問題不在於「你的表現不夠好」，而是你的情緒智商太低。

3. 你很難用言語表達自己的情感

經研究數據顯示，只有36%的人懂得精準表達自己的感受，其餘的人，常會因為不懂得精準地為自己的情緒定位，而採取不合理的溝通方式或適得其反的行動。

4. 你很容易對某件事下判斷，而且不由分說的捍衛自己的想法

缺乏EQ的人會在缺乏資訊的時候，迅速的下主觀判斷，然後會依着自己的偏見蒐集訊息、忽略任何相反的證據。對領導者而言這種想法特別危險，因為他們不周全的思慮模式，以至於整個團隊的戰略失準。

5. 你老是心懷怨恨

人的生存模式是遇到威脅就會自動進入戰鬥模式、對對手產生極強大的負面情緒，想要在這場對決裏取得勝利。這種反應對於能否「存活」下來，是至關重要的。但假設威脅已經遠去、而你卻仍然停留在「怨」「恨」或「妒忌」等等負面情緒裏的話，那對你而言絕對不是好事。

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6. 你很難放過自己的失誤

高EQ者雖然會謹記過去所犯下的錯，但會與其保持距離，使得「挫折」等失敗經驗可以變成他們成功的基石，而不是被失敗所困。他們在面臨挫折或失敗時會仔細思考：現在能做甚麼？有甚麼事情是在可控制的範圍內？進而為問題尋找解決的方法。

老是想着自己的負面經驗會讓你陷入焦慮，但對於自己避免重蹈覆轍是沒有幫助的。在這個部分，高EQ與低EQ者最大的差別在於，你懂不懂得將失敗轉為前進的契機，這會影響你是否具備能在跌倒後迅速站起來的能力。

7. 你經常被誤解

低EQ者因為不太懂得表達自己的意思、用他人能夠理解的方式溝通，所以常常讓對方不清楚自己的立場、話語的意涵。

8. 你不知道自己會被甚麼「觸發」

每個人都有「觸發器」，可能是某種特定的情況或是人，這些觸發器導致你會有衝動行為的表現。高EQ者懂得研究他們的觸發器，並且在日常生活中避免讓這些觸發器影響他們的情緒，做出不適當的行為。

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9. 你不生氣

這其實說來有點怪，EQ其實是用來管理情緒、讓自己在即便有情緒的當下做出最好的判斷與斷論，也可以適度向他人表達你的不安、悲傷或沮喪。EQ並不是意味着放任情緒，而是要妥善處理情緒，但低EQ者很有可能瞞騙自己，假裝自己是幸福的、積極的，掩飾自己的情緒。

10. 你很容易把自己的情緒波動，怪到別人身上

低EQ者可能會說出「他讓我不開心」「他這樣做我很傷心」這類的話。衝動地將負面情緒怪到別人身上是一種不太負責任的歸因。情緒全數來自自己的內心，你必須要為自己的情緒承擔責任，沒有人可以勉強你、讓你覺得不愉快。

11. 你很容易被冒犯

高EQ者是自信的、是開放的，有時候你甚至覺得他們有點厚臉皮，即便別人隨意的開他們玩笑、戳他們的短處，他們也可以泰然自若。但低EQ者很難做到，因為這種「幽默」感需要強大的精神力。

你可能多多少少在上面11點內容裏，看見自己的不足與缺憾。但千萬別放棄自己，因為EQ與IQ不同、是具有高度可塑性的，你可以透過反覆的練習與自我提醒，調整自己處理與控制情緒的技巧，建立更好的情緒智商與情緒管理能力。當你的大腦能夠斷開過往的舊連結，重新開始提醒如何整理、面對自己的情緒時，在無形之中，你的EQ就這樣被提升了。

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