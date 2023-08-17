EQ為何總是低？過勞、心急皆是導火線　4個方法耍走怒氣保持冷靜

「提案又被打槍！」被客戶刁難的工作壓力已經很大，回家後主管一則訊息，又要負氣加班。忙碌整天，面對總是充滿令人抓狂的生活，情緒管理技巧很重要。想擺脫成天展現低 EQ，在情緒管理書籍《輸給怒氣的人；活用怒氣的人》中，情緒管理諮詢師安藤俊介教你如何「與怒氣相處」。



情緒管理的第一步驟，是先點出生活之中的 3 種情緒導火線，再透過 4 個情緒管理的技巧，讓你輕鬆化解職場壓力帶來的壞情緒！

情緒管理第一步驟：找出壞情緒的導火線

1：現代人「都很過勞」

少子高齡化的情況日趨嚴重，很多國家也同樣邁入人力走下坡的時代，少數人必須完成大量的工作，自然帶來工作壓力。這情況不只職場如此，現階段不論男女，大家都得一邊工作一邊養兒育女、照顧父母，處於「家庭、事業蠟燭兩頭燒」的窘境。在這樣的情形下，「過勞」往往會成為帶來疲勞、煩躁、生氣，是造成情緒控制有困難的主要原因。

2：科技發達「等不得」

科技的發達，讓我們的生活變得舒適、方便；但相對的，我們對「不舒服」、「不方便」的忍耐力也大大降低了，看看你的四周，是不是有那種對方沒有馬上回信就發火的人？巴士誤點、飛機不飛就坐立難安的人？還有，一旦在便利商店買不到自己需要的東西，就碎碎唸個不停的人？

快速的生活步調，反而了加劇負面情緒的產生，更讓自己難以控制，如果想要做好情緒管理，就必須讓自己適時放鬆調整生活的節奏。

3：觀念差異「摩擦多」

引發「怒氣」的原因，很多時候是來自於「價值觀不同」或「生活習慣的差異」。

和價值觀、習慣不同的人溝通，往往會讓我們很火大。原因在於溝通過程如果不具備包容力、同理心等「打破彼此差異」的良好溝通技巧，在溝通過程中，就很可能因為彼此差異，進而產生負面情緒。

只要被負面情緒纏着不放，動不動就因為一點小事生氣，做甚麼事都會覺得不順，甚至可能殃及身旁的人，常常被人覺得低EQ，也將使得職場與家庭人際關係變得緊張。

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增進情緒管理的 4 技巧：轉移壞情緒，找回內心的平靜

然而，該怎麼讓負面情緒瞬間消失呢？日本怒氣管理協會的代表理事安藤俊介在《輸給怒氣的人；活用怒氣的人》中教你如何「與怒氣相處」，並非完全不能生氣，而是好好「活用怒氣」來控制情緒。他提供了4種方法，讓你可以跟着做：

1. 轉移「注意力」：想着開心的事

只要一直想、一直看那個讓你生氣的對象或事情，情緒就不可能變好。越想越生氣！搞不好你的負面情緒還會變得更大。

「把注意力從生氣的對象上轉移」，是情緒管理的第一步，擺脫當下處境，才有可能轉移情緒，大幅減少焦慮、憤怒等等的情況。

可以做些自己喜歡的事來控制自己的情緒，像是有些人會去吃甜點、看搞笑影片、找朋友聊天，有人則是讀自己喜愛的小說，如果你也是這種人的話，不妨隨時在包包裏放入喜歡的作家書冊。

2. 啟動「理性思考」：計算、翻譯

萬一是在開會，老闆碎碎唸個沒完，這時就算心裏再不爽，也不能拿小說出來轉移注意力，否則肯定是火上澆油，你更別想清靜了。怎麼辦呢？

這樣的情況下，你可以用有點複雜的「計算」或「翻譯」等理性思維，讓你「沒空、無法再想着激怒你的對象」。試着「在心裏倒着數數」，例如「100、97、94、91、88……」像這樣，從 100 開始每隔 3 個數往回數。最好是能在情緒還沒那麼焦慮，或只有一點點生氣時就這麼做，如此就可避免突然失控發飆，事後再來後悔。

負面情緒其實是來自於被稱為「原始腦」的大腦邊緣系統，掌管本能反應──主要控制人所擁有的喜、怒、哀、樂等情緒，讓我們產生本能的反應。「憤怒」是我們面對敵人時，大腦所作出的一種出於本能的防禦機制。而當我們「計算」或「翻譯」時，所使用到的部位是理性的「大腦新皮質」──位在大腦邊緣系統的外側，負責語言、計算等「理性」的功能，是讓人類能夠社會化、融入群體生活的腦區。

因此，在計算或翻譯時，大腦新皮質會受到刺激，我們將得以回到能夠冷靜判斷的狀態，避免受情緒驅使，而做出過於衝動的行為，改以採取理性的行動和表現來應對問題。

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3. 設立「人際防火區」：避免與部屬接觸

「怒氣」這種東西，具有從「強勢」處往「弱勢」處宣洩的特性。就像水總會從上往下流一樣。比方說，當你很煩躁的時候，部屬來找你講話，你會板着個臭臉，愛理不理的；可是換作上司來找你講話，你就算再不耐煩，也會和顏悅色地小心應付。但這並不代表我們就可以對「從上往下」的怒氣視為理所當然。如果一昧放任自己的情緒，將會失去周圍的人對你的信任。

當你處在負面情緒時，最好避免與部屬接觸，或是一把火上來，快要衝着無辜的人發飆時，趕緊試着把對方的臉想成「上司的臉」、「父母親的臉」等地位比你高、比你強勢的人的臉。萬一真的一時沒有做好情緒管理，事後一定要老實道歉。

4. 讓自己「習慣不方便」：不過度依賴手機

生活越是便利，我們就越容易焦慮，導致我們「等待」、「忍耐」的修養變得越來越差。為了重拾「耐心」，你不妨試試「一日不帶手機」，好好練習「習慣不方便」這件事。

現在大多數的人依賴手機，把查詢轉乘資訊或是餐廳營業時間、評價等視作理所當然。要是沒手機的話，就只能花時間看路線圖、親自跑一趟確認，或是改變主意，到附近其他有開門的店了。

「沒帶手機」這件事，意味着你得「多花時間」、「多忍耐」、「思考替代方案」，這種習慣不方便的練習，也是一種控制情緒的練習。目的在於讓你日後碰到意外狀況時也能不緊張、不焦慮的做好情緒管理。

生活中還有許多有意義的事，做好情緒管理，就能避免把生命浪費在生氣、焦慮等等的負面情緒上，不但「傷心」、「傷身」又傷和氣！

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