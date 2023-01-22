港男淘寶$600買高科技指紋門鎖　結果入唔到門口！最後要咁解決..

淘寶上什麼產品都有，但絕對未必每樣都實用，有些更是買完會讓人感到交了「智商稅」。最近一位港男在淘寶上買了一把大門智能指紋鎖，要價¥544人民幣（約$630港幣），但是安裝完成後卻發現連大門都入不到，最後他更要用奇招才成功入屋，於是被網民取笑是「智商稅」產品！



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該位港男在Facebook群組「淘寶唔開心share（中伏Group）」出Post，表示自己在淘寶網上購買了一個售價為¥544人民幣（約$630港幣）的「香港公屋拉閘門指紋鎖刷卡藍牙鑰匙」，簡稱智能指紋門鎖，入屋只需要用手指解鎖大門即可，連鎖匙都不用帶，可說是非常方便。

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（Facebook群組「淘寶唔開心share（中伏Group）」截圖）

收到貨品後，滿心歡喜的他便為大門裝上門鎖，但安裝後，卻發現指紋無法解鎖大門。在港男貼出的影片中，無論港男如何嘟指紋、轉動門鎖，都無法解放深鎖的大門，也許連自己都入唔到去，才可以達到真正保安的效果。被反鎖門外的他直言「今次福佳鳥，裝完唔夠24個鐘就死機」。於是他詢問客服有沒有解決辦法，豈料客服「一時話冇電，一起話個螺絲擰得唔夠實，一時話螺絲滑牙」，更不斷向樓主稱「未遇過咁既情況」，更叫他將門鎖拿上深圳寄回，但就始終無法解答樓主遇到的問題。

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（Facebook群組「淘寶唔開心share（中伏Group）」截圖）

最後被反鎖門外的樓主，用了一把螺絲刀，先拆開門鎖的電池，再重新安裝讓門鎖重啟，門鎖便可以用指紋解鎖並進入家中，不過樓主坦言門鎖只要隔幾小時，又會遇到同樣問題，須再重做一次動作解鎖，非常高科技。他表示現時已將門鎖拆下，準備寄回賣家，不過就沒有透露是退貨退錢還是更換一個全新的門鎖。

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（淘寶網截圖）

（淘寶網截圖）

看帖的網民就大爆笑，笑指樓主「好搞嘢，又一次交智商稅」、「無啦啦整撻瘌」、「其實屋企門鎖做乜學人玩先進？攞鎖匙開好辛苦咩？」更指出門鎖的凸出型條狀手把設計有問題，，除了外觀不討好外，萬一有街坊經過，在沒有留意到的情況下，容易直接撞上門鎖，隨時「一嘢就會俾人撞爆」，到時就不是用螺絲刀可以解決的問題，而是需要拆鎖拆門才可進屋。

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