盂蘭節｜講鬼故也是專業？日本新派怪談師為保傳統出招爭曝光率

在燠熱的夏日，想必一定會想去海邊玩水消暑、或是吃冰退火，不過最近因為疫情，假日都只能待在家，吹冷氣又怕破費該怎麼消暑呢？在日本在夏季可有一件從古至今都十分流行的消暑方式ーー講恐怖故事。



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不管是朋友圈內交流、網路討論區發文、甚至是深夜電視節目，內容不乏都是關於無法解釋的靈異現象與鬼怪故事，而日本有個名為「怪談師」的職業，能夠將怪談的內容講得讓觀眾彷彿身歷其境，寒毛直豎，而「怪談師」又是怎麼來的呢？

怪談師是個怎麼樣的職業呢

怪談師，意指講述恐怖故事的表演者，雖然有師之名，但與日本傳統藝能中的狂言師（內容簡單的即興喜劇、使用大量俚語）、落語師（在台上講述描繪漫長又滑稽的故事的人）、漫才師（原為漫談，多以兩人組合分飾吐槽與裝傻的互動喜劇）不同。

日本傳統藝能的人才養成大多需要先在大師門下拜做學徒，再經過相關文化知識培養與多重認證過程（如襲名制），才能成為職業的日本傳統藝能表演者；但是，怪談師並沒有如此專業的培養過程，只要有講述恐怖故事的相關經驗，幾乎所有人都能自稱為怪談師，雖然如此，講鬼故事的怪談師卻是從日本古時候就延續不斷的傳統，雖然不受重視，卻有著悠久不可忽視的歷史。

怪談師的表演內容分為兩類，差別在於表演內容的來源，一種是講述日本傳統自江戶時代傳下來的怪談，如日本三大怪談的《四谷怪談》、《番町皿屋敷》或是《牡丹燈籠》，表演者對於表演題目的怪談會進行背景與場景進行考究，以求表演忠實呈現怪談中的段落和細節；另一種是實話怪談，根據怪談師本身的經驗與現實的基礎再加以創作。而現今最流行的實話怪談，因為知名演員稻川淳二的廣播劇演出後，實話怪談開始蔚為流行。怪談師為了能夠讓聽眾更加了解怪談，與表達出怪談本身想要傳達的寓意，在準備表演之前、表演中或是表演之後，因為尋找相關史料或影片引起靈異現象的例子時有所聞，甚至連怪談師身體也會出狀況。對此，女怪談師牛抱千夏（牛抱せん夏）表示，為了確保這個國家的傳統故事能保存下去，並不介意這些事。

怪談師的產生

要如何成為怪談師，除了本身就是漫才或是落語師，已經有一定的表演基礎，跨界到怪談師對他們來說不是難事，再回到本來所屬的傳統演藝團體中並放棄怪談師的身分的藝人也不少。

而怪談師產生的過程除了電視節目、廣播劇或是專門的怪談俱樂部表演，還有比賽制度。較受注目的有最恐怖怪談師決定戰的《怪談王》、稻川淳二的怪談最優秀獎，很有制度地從地方比賽到全國大賽，比賽過程中也誕生出許多知名怪談師。

而怪談師為了提升自己的名氣，除了更加廣泛蒐集民間佚事、著書出版，或是時常舉辦研討會、座談會，甚至是開辦俱樂部；也有怪談師會跨足戲劇，增加自身對於故事的演繹能力。日本的《竹書房怪談文庫》都會固定舉辦怪談師相關的活動企劃、小說大賞，每月固定出版怪談師的連載以及特別企劃，甚至是怪談師的朗讀影片；怪談師本人也會自行創設YouTube頻道，提升觀眾數與人氣外，也為磨練自身的演技。

酷熱的夏天需要一點涼涼的怪談嗎？

看完之後對於「怪談師」有進一步的認識了呢？其實，因應傳媒的變化，怪談師已經以各種形式存在在生活中呢，如小說家京極夏彥的作品、動畫《怪化貓》、電視節目《真實的恐怖故事》……等等，日本也有怪談live bar形式的店舖。今年夏天看怪談師的表演影片來減低夏日的炎熱，也是不錯的選擇喔！

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