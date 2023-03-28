港男大圍買魚蛋電話意外跌落湯！呀姐緊急撈勺營救　下場超慘...

香港有許多知名的街頭小食，燒賣、魚蛋、牛雜、炸大腸等數都數不完，然而食物衛生卻未必如想像般乾淨，吃完後肚痛也時常發生。今日（28日）有網民在社交平台貼出一段影片，一位食客在付款時意外把手機跌落熱湯之中，下場超慘！



《大叔的愛》劇照

網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上貼出一段影片，表示在大圍某間小食店的車仔檔位，一位食客購買魚蛋後打算用手機的八達通付款，誰料一個手滑，手機意外跌落在面前用作加熱牛柏葉、魷魚的滾湯之中，呀姐見狀即時用撈勺在湯內試圖尋找手機的位置，最終成功舀起。

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該影片長約10秒，在片段開始時手機已經沉在熱湯之中，未知已經掉下去多久時間。一名身穿黑衣黑圍裙的店員姐姐正在使用撈勺在湯底中尋找手機，不過因為搜索不果，這時另一位身穿紫色碎花上衣和綠色圍裙的店員姐姐接手撈勺，揮揮衣袖只用了半下的功夫，一次便成功舀起了一部iPhone電話，機殼上還看到疑似夾著了一張香港身份證，此時可以聽到在背景中男事主的一句「Aii，唔該晒！」感覺鬆了一口氣。

姐姐也面帶笑容，非常熟練的拿著手機，在空中揈了三下，幫手機進行簡單的「脫水」工作，未知效果如何。但影片就此結束，帖主也未有交代手機是否還可正常運作，抑或已經煮熟報銷。不過據發帖網民所稱，事發「曾煲過iPhone」的熱湯就未有更換，而是繼續「用兜水淥嘢俾客食」。網民直指小店食物衛生存疑，也擔心電話因高溫煮過而化學物有洩漏的風險，如電池中的致癌物在湯底釋出，後果不堪設想，冷嘲熱諷地稱接下來光顧的客人「非常好彩」，同時笑稱湯底變成「八達湯」、「蘋果味？小米味？」、「真正電話粥」。

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除此之外，影片也引發網民的猜測，細思極恐地指出平常付款時，很多食客都會用散銀俾錢，懷疑除了手機之外，也有不少散銀會意外掉落熱湯之中，直言「以前車仔檔都會跌錢落去」、「可能兜水下面有好多銀仔」、「親眼見過阿姐撈返啲銀仔上嚟」、「同埋有名比你叫，呢啲叫那渣（揦鮓）麵」，食肆衛生很多時候都只是「眼不見為淨」。

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