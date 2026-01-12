8位引退頂尖AV女優！葵司、新有菜告別　人氣女優2026年宣布退出

每年日本AV界都總會出現不少令人期待的新人，但2025年卻是令無數老司機難以忘懷的一年，因為有不少AV界的頂尖女優包括有「最強美腿」之稱的新有菜、桃乃木香奈等相繼宣布退役，到底哪位女神讓你最不捨呢？



日本AV界一直都是變幻無窮，每年都會有無數的新血進軍業界，亦會有不少女優選擇引退，再尋不同的方向發展，2025年卻有不少超級人氣女優陸續宣布退役，以下就讓我們一起來盤點8位決定退役的AV界的女神吧！

1.新有菜

擁有AV界「第一美腿」之稱的新有菜，相信各位老司機必定相當熟悉，其於2024年12月於YouTube直播時突然宣布2025年將是她作為女優身分的最後一年。新有菜之所以會有如此決定，她坦言是因為自己回顧作品的時候察覺歲月於自己身上留下的痕跡，而令她決定在狀態最好和最美的時候引退，同時減少出國的次數，能夠陪伴家中年邁的貓貓。

2.桃乃木香奈

AV界頂級女優桃乃木香奈，是業界中社交平台追蹤數量第二多的女優，人氣一直都是相當高企。但其於2025年9月28日於IG上公開一封手寫信，宣布於10月7日的解禁作品推出後，便會正式卸下女優的身分，以此為其10年的職業生涯畫上句號。她表示，自己未來將會繼續以「桃乃木香奈」的名字進行活動，對此她表示「如果再次相遇時，還能得到大家的應援，我會非常開心」。

3.山岸綺花

擁有甜美外型與知性氣質的山岸綺花，自2017年進軍AV界後，一直備受關注。她於2025年9月底透過經紀公司宣布將會正式引退，於10月起便會以自由身開始新的旅程。她曾表示自己引退是於AV界的結束，但於事業上只是一個暫停，未來仍然有可能會繼續演藝活動，能夠與粉絲們見面。

4.美谷朱音

同樣於2017年出道的美谷朱音，於2024年7月無預警宣布自己將會於一年後，即2025年7月19日正式退役。她表示，自己需要卸下美谷朱音這個身分讓其難免會感到寂寞不安，但這也是她能夠尋找人生下一個舞台的起點。

5.葵司

傳奇級AV女優葵司入行超過15年，早前其於IG宣布於2025年8月17日正式退役，讓眾多老司機都感到不捨。於8月退役當天，她發文表示將刪除IG帳號，為「葵司」這個名字畫上句號。她表示自己十分感謝粉絲們一直以來的支持，並希望大家以後都能夠繼續溫柔地守護她。

6.未步奈奈

2022年出道的未步奈奈，憑著甜美的樣貌和豐滿的D級上圍和曾擔任樂隊主唱的才華受到不少粉絲們關注。去年7月她突然於直播中宣布自己將於12月31日結束作為AV女優的生涯，並表示自己會全力以赴到最後，並衷心感謝大家對她的愛。

7.橘瑪麗

超人氣AV女優橘瑪麗，於大學三年時受到星探發掘而進入AV界，她於2025年出道11週年是宣布，其將會於2026年出道12週年的時候正式引退。她於早前便安排多場活動例如簽名會、餐會、見面會等等與粉絲多多互動，回饋粉絲。

8.小宵虎南

被譽為「三上悠亞接班人」的小宵虎南，於2025年2月宣布正式引退AV界，其表示稍早前因前事務所管理失誤，而令她有將近40萬追蹤的帳號被永久被封閉，讓感到相當無力，並決定重新審視自己未來的發展方向。