貓奴買貓爬架意外收18禁「成人爬架」玩法超害羞!網民笑：這7千塊

如果家裡有養貓主子的網民，應該都會購買各式各樣五花八門的貓玩具，讓牠們可以自娛消耗一下精力，貓爬架是最常見的其中一款玩具。今日（6日）有網民分享一件趣事，他稱自己在Amazon上網購了一個大型貓爬架，結果卻意外收到了「18禁成人爬架」，唯一的退貨方式更是超級尷尬，引發網民爆笑熱議！



《旅貓日記》劇照

事主在小紅書上發帖，表示自己前幾天在網購平台Amazon上購買了一個貓爬架，從圖片可見貓爬架是專門提供給大貓使用。不過樓主收貨後以為家中的貓有新玩具時，拆開包裝一看，卻發現眼前的貨品根本不是「貓玩具」！

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事主本來購買的大型貓爬架（小紅書圖片）

事主稱當時打開包裝後，只見到一個「又大又重的人爬架」，根據樓主貼出的圖片，該「成人爬架」其實是成人玩具，包裝盒上寫著「The Dicktator Extreme Sex Machine」套裝，還包含多達6種成人玩具在內，相當豐富也相當豪華。據盒上的圖片可看到類似一張健身躺椅，不過用家不是坐著，而是「跪趴」在椅子上，後方則有自動化的成人玩具，筆者就不詳述使用方法了。

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（小紅書圖片）

由於貓爬架與成人爬架有著十分不同的外表和功能，嚇呆的事主即時向客服反映「貨不對辦」。但是經過與數位不同的客服理論後，每一位客服都是讓他自己前往當地的郵局寄回Amazon後退款，未有派員回收。事主不禁直言「這個東西真的很大很重，想要弄過去非常不方便」，加上這東西要自己去寄確實尷尬。無奈的事主直指Amazon的官方對事件「置之不理，態度強硬」，詢問網民們該如何處理。

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網民對於貓爬架變成人爬架的貨不對辦事件大感有趣，紛紛錯重點地留言惡搞，表示「不如試試，說不定你們家貓更喜歡這個」、「這玩兒還不便宜……我比較好奇被寄錯的另一方滿心歡喜卻收到貓爬架時的心情哈哈哈哈哈哈」、「對不起好好笑啊」、「這是什麼鬼東西呀」。也有網民留下良心建議，叫樓主向Amazon據理力爭要求回收貨品，「你就是說讓他們pick up 但是你不會去退 而且他們要道歉以及退款 堅持這個 就不管 她說啥都重複這句話，相信我」、「換個客服，可以說沒車，沒法drop off。大概率這個就送你了，再給你寄個新的」。

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《旅貓日記》劇照

也有十分醒目的網民提醒道，「可能這個更貴？」，後來有網友上網搜尋後發現這個「豪華成人爬架套裝」大約要價900美元（約7,000港幣），比起大型貓爬架升價10倍以上，編輯也有大約搜尋過價格，發現不同網站的價格浮動，約為700-900多美元之間，網民知道樓主原來變相「賺大錢」之後，即時表示「要不然fb賣掉再買個貓架」、「我靠？不退了，賣掉」。樓主也在留言區稱已經在Facebook上發帖放售中，惟暫時無人問津，未知現時售出沒有。

原帖：小紅書