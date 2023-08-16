內地客震驚：在香港吃東西竟不會肚痛！讚3大身體問題消失超神奇

去旅行常有水土不服的情況出現，尤其飲食習慣差異較大的地方，最好帶備隨身藥物應對緊急情況！近日，一位內地旅客在小紅書發帖，驚覺在香港吃東西時，玻璃肚的自己竟然未有水土不服，反而肚瀉的情況比起在內地改善不少。很多內地網民也表示有同感，還讚嘆居港一段時間後，連3大身體問題都得到改善！



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內地網民在小紅書上以「突然發現我在香港吃東西沒拉過肚子」為標題發帖，表示自己腸胃比較不好，只要在外面吃飯或者點了外賣，吃完飯後肚子就會即時有反應，能讓自己不肚痛的餐廳少之又少，所以能在家裡吃就會在家裡吃，減少在外面尋找廁所的次數，避免不便又尷尬的情況發生。

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近日他因為回家的時間太晚，肚子餓得點了一份外賣回家充飢，但同日的半夜就感到不對勁，肚子開始痛起來，疲憊的他最終沖入廁所「一瀉千里」。這時的他突然想起最近因為公事常來香港，每逢晚上趕到酒店休息時，都會經常在香港的麥當勞、大家樂這些快餐店式冰室充飢。不過仔細想想後，卻發現自己「在香港吃完飯，還真的沒去廁所的經歷」、「還真沒有在香港拉過肚子」，而在內地卻相反地「吃完飯必須去廁所的」。

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帖主的分享吸引了不少有同感的內地網民留言，當中有現居香港的網民表示「香港的水質不同，我剛過來頭幾年也這樣，便秘加濕疹爛臉，但適應之後，痘痘肌、腸胃炎等問題通通消失！」、「我也是。以前在內地吃飯（不分城市），很容易拉稀，腸胃特別脆。來香港快六年了，拉肚子的次數屈指可數」、「之前在內地點外賣的標準就是不拉肚子下次可以吃，來香港三年確實不怎麼拉了」。大讚香港的食物安全標準十分嚴格，也直言餐廳「貴有貴的道理」、「香港沒那麼多複雜的科技調料」。不過也有網民提醒香港的食物雖然比較不容易肚痛，但是卻因為較少蔬菜，所以容易有便秘的問題出現，需多加注意。

原帖：小紅書

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