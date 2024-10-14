京城怪物第二季結局｜第三季10大伏筆逐個數　片尾彩蛋細思極恐！

朴敘俊、韓韶禧主演的《京城怪物：第 2 季》，以2024年首爾為背景，講述長相和「張泰尚」相似，脖子帶有傷疤的「張浩載」與1945年春天倖存下來的「尹采玉」，兩人延續未完結的命運，再次上演的恐怖驚悚故事，爆米花小姐特別整理「Netflix《京城怪物》第3季10大劇情伏筆」，片尾彩蛋超震撼！



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///以下內容含劇透，請斟酌閱讀///



《京城怪物》結局第3季伏筆1. 張泰尚2.0？

金鈺堂當舖主人張貸主「張泰尚」被前田由紀子死纏爛打，強行將納人放入他的體內，因為手術取出而失去記憶，成為脖子帶有傷疤的「張浩載」，結局為了救尹采玉而回到以前的他，搖身一變成有納人版「張泰尚2.0」，目前唯一「納人」二進一出，是否會成為最強新人類呢？



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《京城怪物》結局第3季伏筆2. 尹采玉變回人類？

體內有納人的「尹采玉」擁有比一般人更長的壽命和不老的肉體，結局被黑子1號丟入水中，心臟停止後納人從體內跑出，成為一般人類。失去記憶的她跟新設洞天線奶奶一起生活，到大學生活，最後停留在和張泰尚相視一笑，她究竟有沒有恢復記憶呢？



《京城怪物》結局第3季伏筆3. 張泰尚可控制怪物？

「張泰尚」為救尹采玉，就必須要恢復能力，他自願進入大水缸讓納人寄生，一般的納蟲都是透明帶點藍，而這隻又大又黃，看來是「納人王」。人類型張泰尚身體素質就算面對怪物不屈居下風，一幕「住手吧！你不是也很痛苦嗎？」讓怪物冷靜，難道張泰尚可以控制怪物？和其溝通對話？



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《京城怪物》結局第3季伏筆4. 尹采玉體內成蟲？

納人以「幼蟲」型態進入腦部時，通常會停留在靠近頭頂的位置，相較之下，尹采玉納人位於後腦，擁有比一般人更長的壽命和不老的肉體，比起幼蟲時期，尹采玉體內的成蟲因為惺沁的關係，強化自身能力，「那隻納人我要了！」黑子1號要把那隻納人拿去哪？



《京城怪物》結局第3季伏筆5. 移植手術是否成功？

大概只要3至6個月，大致就能完成行為機制的學習，「移植」也不會對身體造成太大負擔，以「成蟲」狀態移植的人之中，還沒有死亡案例。看來納人不僅是為了培育全新人類，還可以用在「移植手術」，最後一幕大提琴女坐在大水缸前，究竟她有沒有移植成功呢？



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《京城怪物》結局第3季伏筆6. 安宗赫跑去哪裡？

天線奶奶的孫子「安宗赫」，因患有小兒麻痺症而不便於行走，在傳承生技研習時期聽說實驗成功就可以治好病，喝下有納人的水，成為第71號實驗體。勝造放他走，失控的他造成三人死亡，和呂明準、權龍吉逃出後，在刑警支援到場時，消失不見，身上有納人的安宗赫跑去哪裡？



《京城怪物》結局第3季伏筆7. 警察內奸「朴刑警」？

鐘路區警察局重案二組「朴刑警」出演份量不少，原以為他只是小配角，沒想到隱藏「內奸」身份，呂明準因為他手上的「手錶」懷疑他與傳承生技有關，先前呂組長的車禍就是他造成的，而且他問「只有你們逃出來嗎？」就知道他不單純，他扮演什麼樣的角色，又有何內幕呢？



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《京城怪物》結局第3季伏筆8. 人體實驗還在秘密進行中？

在刑警呂明準申請「緊急搜查傳承生技」後，新聞播報「對傳承生技全面進行搜索扣押」、「檢方對非法人體實驗進行搜查」、「警方接獲多起人體實驗之舉報」、「難以證實人體實驗是否為真」，會長辛智悟操檢方傳喚調查，後可見他無罪釋放，看來人體實驗還在秘密進行中？



《京城怪物》結局第3季伏筆9. 勝造黑化成為傳承新主人？

明子兒子「勝造」被前田由紀子收養，他再也不會去找尋誰，也不會抱持任何期待，不會被母親束縛，以自身之力達到完美境界，他從來沒有站在張浩載那邊，勝造選擇的一直都是「自己」，黑化成為傳承生技新主人，不愧是前田夫人親手養大的兒子！



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《京城怪物》結局第3季伏筆10. 讓全人類變怪物？

片尾彩蛋！當初僅存的「納人」在科技日新月異之下，由傳承生技開發且大量生產「納人」，勝造說完「請繼續進行」後，可見他們把所有的納人放入市售水瓶之中，莫非他要讓讓全人類都變成怪物，第三季直接變成《世界怪物》！？



以上就是「Netflix《京城怪物》第3季10大劇情伏筆」，究竟會不會有第三季就讓我們拭目以待吧！

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