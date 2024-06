九龍城寨之圍城｜爛番茄95%好評　繼古惑仔、風雲港漫電影再復興

今年最火爆的港產片,當屬鄭保瑞導演的《九龍城寨之圍城》。自5月1日大陸和香港同步上映以來,該片大陸票房已收穫6.8億(人民幣、下同)。而在香港,該片更是難逢敵手,上映至今近50天,天天蟬聯香港單日票房榜冠軍。



無論是荷李活大片《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》(Furiosa: A Mad Max Saga)、《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes)、《重案夢幻重組再重組》(Bad Boys: Ride or Die),還是日本人氣動畫的劇場版《機動戰士高達Seed Freedom》、《排球少年!!垃圾場決戰》,都無法對其構成威脅。

今年最火爆的港產片,當屬鄭保瑞導演的《九龍城寨之圍城》。(《九龍城寨之圍城》劇照)

就在本周,《九龍城寨之圍城》成為第二部香港本土票房突破1億港元的華語片,劍指冠軍《毒舌大狀》的1.15億影史紀錄。



當這樣一部傳承漫改基因、新人演員挑大樑的動作片收穫如此驚人的商業成功,一些連鎖反應就將被觸發。

前傳和後傳都會來

5月17日,《九龍城寨之圍城》亮相康城國際電影節「午夜展映」單元,接受全球媒體和影迷的檢驗。目前,該片在IMDb上有1100人打分,均分7.5。爛番茄共收錄海外媒體評論15篇,共計13鮮2爛。

該片在IMDb上有1100人打分,均分7.5。

《九龍城寨之圍城》獲得95%爛番茄新鮮度。

可以看得出,即便是歐美媒體和影迷,對本片的品質也頗為認可。

康城展映當天,原著小說作者余兒在社交媒體宣佈,《九龍城寨》將繼續改編,拓展至電影版三部曲。系列後兩部分別取名《九龍城寨之龍頭》和《九龍城寨之終章》。

原著小說作者余兒在社交媒體宣佈,《九龍城寨》將繼續改編,拓展至電影版三部曲。(FB@余兒)

從片名推測,《龍頭》很可能是前傳故事,講述龍捲風(古天樂 飾)成為九龍城寨霸主的過程。

畢竟《圍城》上映後,影迷普遍對龍捲風和「殺人王」陳占(郭富城 飾)的往事非常感興趣。而《終章》則很可能呈現陳洛軍(林峰 飾)帶領「城寨四少」成為新一代江湖霸主的故事。

這種第二部拍前傳,第三部拍續集的模式,很像當年的《無間道》三部曲,可以加快製作進度,最大化地趁熱打鐵。目前,《龍頭》預計2025年上映,《終章》預計2026年上映。

知名香港藝人和大陸明星加盟

如果參照《無間道》三部曲的走勢,那麼系列第二部和第三部,一定會有更大牌的港星,以及大陸明星的加盟。

《九龍城寨之圍城》雖然有古天樂、洪金寶、任賢齊、郭富城等老牌港星,但故事是以新生代角色為主打的。除了古天樂之外,其他前輩港星的戲份都只能算作是友情客串。

當這個IP成為港產片的一塊招牌,那就勢必會有更多大牌港星加盟。比如貴為「四大天王」的郭富城,就極有可能在前傳性質的《龍頭》裡由客串變為主角。而一旦系列增加新角色,那選角也一定會非常重視演員的人氣。

現在回顧上映之前,《九龍城寨之圍城》還是讓人捏一把汗的。這部影片投資很大,網傳高達3億港元。即便其香港本土票房創紀錄,也離盈虧線甚遠。

其後續兩部,肯定要引入大陸資金來分攤成本,也更需依賴大陸票房來回收成本。那麼像《無間道Ⅲ終極無間》增加陳道明那樣引入大陸明星,就是必然會出現的了。

九龍城寨之圍城|刪剪片段揭「魚蛋媽死亡過程」幫手畀錢卻被打死

香港新生代演員終於接班

近幾年,港產片在大陸賣座的都是老一代明星,以至於出現了老港星排列組合引起審美疲勞的現象。其實,香港本土也十分依賴老一輩明星。

目前香港本土票房前十中,除了《九龍城寨之圍城》和《梅豔芳》之外,主演都是黃子華、周星馳、成龍、梁家輝、甄子丹、古天樂這一代人。而《梅豔芳》能賣座,也主要是因為作為老一代港星的梅艷芳太受香港人民喜愛了。

只有《九龍城寨之圍城》的票房大賣,真正捧紅了新生代演員。



在香港,由於連續達成各種票房佳績,片方舉辦了很多次的「謝票場」。這些「謝票場」的見面會與互動,便主要是古天樂帶著「城寨四少」——林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑,以及飾演反派王九的伍允龍在跑。

伍允龍為《九龍城寨之圍城》謝票後,專誠來到九龍城廣場「朝聖」!

這為幾位新生代演員積累了非常扎實的人氣。也許我們還不至於一下子記住劉俊謙、胡子彤、張文傑的名字,但至少未來他們獨立主演影片的海報上,可以用《九龍城寨之圍城》的名字來提醒觀眾。

林峯在《九龍城寨之圍城》裡的演技與武打戲份均獲郭富城大讚!

港產片從重視類型向重視表達過渡

港產片人北上後,他們類型化創作的特長引領了一段輝煌的時期。然而近三年來,類型化的港片越來越難以票房大爆,甚至稍不留神就在市場上被淹沒了。

我們已經看到了港產片人在創作思路上的改變,從重視類型向重視表達過渡。比如爾冬升監製,麥啟光導演,郭富城、林家棟、任賢齊主演的《臨時劫案》就是一次非常大膽、鮮明的嘗試。

不過,《臨時劫案》大陸2.37億人民幣、香港2100萬港幣的票房成績還不足以產生實質性影響,但《九龍城寨之圍城》可以。

這部影片看上去是類型化的動作片,但鄭保瑞的作者風格展露無遺。該片正是憑藉對情緒表達的重視,突破了類型局限。它的成功,會讓港產片人創作重心的轉移更加堅定。

《九龍城寨之圍城》裡的「四仔」張文傑,打得又有型,Man到爆!

港漫改編復興

雖然港漫在大陸的影響力和日漫不可同日而語,但港漫改編電影,曾經誕生過很多叫好又叫座的經典。比如《古惑仔》系列、《中華英雄》、《風雲雄霸天下》、《黑俠》等。

《風雲雄霸天下》亦是港漫改編電影。

雖然港漫稱不上是富礦,但港漫改編的價值,會因為《九龍城寨之圍城》的成功而被更廣泛地關注到。除了電影領域,電視劇、動畫領域的港漫改編,都有可能迎來一波小高峰。

比如前段時間愛奇藝上線的劇集《烈焰》,就是改編自經典港漫《武庚紀》。根據港漫改編的動畫《西行紀》、《神兵小將》,分別在網路和電視兩種平臺上,都取得了不錯的播出成績。

隨著《一人之下》、《狐妖小紅娘》的漫改劇先後面世,中國漫畫改編風潮已經刮起來了。可是中國漫畫能拿得出手的IP實在不多,漫改風要想繼續刮就可以去港漫那裡借。也許新一輪的港漫改編風潮,在不遠的將來就刮起來了。

