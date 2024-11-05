Netflix 11月上架必睇10套新片懶人包：影后/奧術2/冼拿/浮游先生

天氣漸涼，最適合窩在家裡追劇了！Netflix 11月不僅有謝盈萱、楊謹華兩大影后演出的《影后》，還有討論度超高動畫的《奧術：第 2 季》、日本熟齡戀愛實境節目《在森林和原野的愛間：第 2 季》、韓星禹棹奐和李瑜美主演的《浮游先生》，多種類型絕對能滿足你的追劇慾望！



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一、《影后》／上架日期：11月7日

《影后》是一部寫實生存劇集，集結影后級卡士謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲，以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後秘辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存，帶領眾人一同窺探橫跨三世代的女演員們的內心世界。



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二、《浮游先生》／上架日期：11月8日

《浮游先生》由曾執導《少年法庭》的導演洪鐘燦執導，與《雖然是精神病但沒關係》的編劇Jo Yong聯手搭檔。男女主角分別為曾主演《獵犬》、《驅魔使者》的禹棹奐飾演海潮，與《大力女子姜南順》、《殭屍校園》、《魷魚遊戲》的李瑜美飾演充滿可愛氣息的在美，兩個歡喜冤家，一同經歷著：浪漫、爭吵、互相咬來咬去。究竟，一個漂泊的靈魂，一場搶婚行動，加上一趟「最後之旅」。這樣的組合，究竟會走到怎樣結局？



三、《在森林和原野的愛間：第 2 季》／上架日期：11月5日

連續六週躋身日本Netflix Top 10排行榜的戀愛實境節目《在森林和原野的愛間》迎來第二季，這群熟齡單身男女有人有老花眼、有人睡覺鼾聲如雷，還有各自的精彩人生故事，現在他們一起搬到沖繩的老宅裡尋找真愛，他們展現真實的自我，不計形象地大哭、大笑、大吵，希望找到一輩子的真愛。他們能在此如願，攜伴離開小屋，與村莊道別嗎？



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四、《再見的延續》／上架日期：11月14日

《再見的延續》描述佐惠子（有村架純飾）的男友雄介向她求婚的那天，一場車禍奪走了他的性命，讓她慟失畢生摯愛。而後，一個名叫成瀬（坂口健太郎飾）的男子接受了雄介的心臟移植，因而重獲新生。冥冥之中，佐惠子和成瀬相遇，成瀬開始感受到雄介的記憶在心中慢慢甦醒。故事以北海道和夏威夷為舞台，在絕美背景的襯托之下道出愛的永恆。



五、《喪屍宇宙：新血新希望》／上架日期：11月19日

《喪屍宇宙》在去年8月首次推出就創造廣大迴響，這部風格創新的韓式喪屍節目帶著更大膽的內容回來了！全新一季以《喪屍宇宙：新血新希望》回歸，宇宙擴展到首爾之外，這一季有更強大的喪屍、全新成員和超狂任務，為你帶來不間斷的心驚膽跳和爆笑內容，還有更多精彩場面與意想不到的狀況等著你一探究竟！



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六、《一個奇蹟的誕生》／上架日期：11月22日

露薏絲布朗（Louise Joy Brown）在1978年誕生，是全球第一個試管嬰兒。《一個奇蹟的誕生》記敘這個劃時代事件背後的真實故事，重新還原一段歷經十年，終讓夢想成真的漫長旅程。這部影片頌揚堅毅致勝的力量和科學成就的奇蹟，跟隨主角三人的前瞻視野，看他們如何排除萬難，在實現夢想之餘，也讓數百萬人得以與他們一起美夢成真。



七、《王者歸來：貓王的起伏音樂路》／上架日期：11月13日

1968年1月也許是貓王皮禮士利（Elvis Presley）傳奇職業生涯中最重要的十字路口。他在1950年代中期迅速崛起為超級巨星，隨後於1958年3月在美國陸軍服役兩年。十年之間為政治、流行文化和音樂帶來了翻天覆地的變化。但Elvis並沒有成為公眾討論的中心，而是被邊緣化了。到了1968年，他已經七年沒有在觀眾面前表演過。一起來看看貓王透過《1968年復出電視特輯》風光回歸的幕後故事。



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八、《奧術：第 2 季》／上架日期：第1部11月9日、第2部／11月16日、第3部／11月23日

《奧術》隆重回歸Netflix！這部動畫劇集取材自電玩《英雄聯盟》（League of Legends），奧術》第1 季成功將系列遊戲改編為動畫，並掀起勢不可當的文化熱潮，第 2 季故事來到最終章，吉茵珂絲對議會發動攻擊，皮爾托福和佐恩兩座城市之間的緊張情勢急速升溫，衝突一觸即發！



九、《狂亂世道》／上架日期：11月28日

在《狂亂世道》中，蒙西丹尼爾斯（Colman Domingo飾）從政治顧問轉行當電視名嘴，一度碰上人生瓶頸，茫茫然之時跑到波科諾山區休假閉關，想寫出美國文學曠世巨作，沒想到在野外發現一具屍體，當時四下無人，死者又是個白人至上主義者，蒙西背上莫須有的謀殺罪名。這下子他必須一邊跑路，一邊努力洗刷自己的冤屈，及時揭發一樁世界級的陰謀。過程中他將與失聯已久的家人修補關係，找到意料之外的盟友，在這個後真相時代奮力對抗漫天的假訊息。



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十、《冼拿》／上架日期：11月29日

《冼拿》故事始於F1三冠王巴西賽車手艾爾頓冼拿（Ayrton Senna），從小就愛車的他長大也如願成為頂尖選手，從移居英格蘭參加福特方程式比賽，自此踏入車壇，豈料悲劇降臨，永遠改變了一級方程式賽車。劇中將首次勾勒冼拿一路走來所克服的各種難關，刻劃過程中的起伏與悲歡，探索他的性格與私下人際點滴。



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】