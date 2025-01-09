《問問星星吧》懶人包　李敏鎬孔曉振睇烏蠅交配　劇情太突破惹議

由《雖然是精神病但沒關係》、《愛在大都會》導演朴信宇所執導的《問問星星吧》，找來人氣演員李敏鎬、孔曉振共同主演，該片為韓國首部以「太空站」為背景的電視劇，歷時5年、耗資500億韓元的大成本製作，卻在開播後收視創電視台新低，李敏鎬的演技被批完全不如預期，目前位居《網路溫度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜（3日榜）第3名。



《問問星星吧》目前位居《網路溫度計DailyView》韓劇網路口碑排行榜（3日榜）第3名。（網路溫度計DailyView授權使用）

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賣點一、開創韓劇新紀元 首部以「太空」為背景的浪漫愛情劇

《問問星星吧》成為首部聚焦太空探索的作品，可說是開創了韓劇的新紀元，巧妙地結合地球與宇宙的元素，本劇將以「生命」為主軸，劇中的太空站是為研究人類生老病死而開設，科學家和醫務人員比太空人還多，每個人都需要在無重力情況下面對各種突發事件。



這部劇不僅在韓國電視史上首次展現宇航員的真實生活和工作，也將觀眾進入一場充滿浪漫與離愁的太空站冒險故事，過去曾創作《嫉妒的化身》、《料理絕配Pasta》等作品的編劇徐淑香表示，自己選擇創作一部艱難的太空愛情劇，源於對傳統浪漫劇情的疲憊與突破渴望，期待透過獨特的太空題材呈現與過往截然不同的愛情劇。

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賣點二、耗資12億的大規模製作 編劇耗時5年採訪逾卅位太空人

編劇徐淑香表示，因為有關韓國太空站資料太少，自己花費了5年才完成劇本撰寫，親自找到韓國首位訪問宇宙的太空人李素妍及美國30位太空人，透過長時間的訪問、資料蒐集、現場考察，才得以打造出這部作品。



另外，導演朴信宇也在發表會上透露，該劇投入500億韓幣製作，拍攝結束後又花了2年時間後製而成，因為使用大量特殊視覺效果及CG特效，導致播出日期一再被推遲，為了呈現太空船的失重狀態和浩瀚的宇宙美景，他們採用了多種創新拍攝技術，細節處理極為細緻，「我們是首部表現無重力效果的電視劇，為了完美呈現，不只運用電腦繪圖及鋼絲，每位演員都配置6名動作組員進行拍攝」，強調該劇是一部「耗盡大量時間、勞動力與汗水的作品」。

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賣點三、超華麗演員卡士 李敏鎬＆孔曉振首次搭檔

這部劇自宣布李敏鎬和孔曉振擔任主演後，便引起了不小的轟動，身為韓國一線演員的兩人首次合作，俊男美女的組合備受各界期待。該作品為李敏鎬時隔5年、孔曉振時隔6年回歸演出的影劇作品，即使相差8歲，卻意外譜出令人心動的姊弟戀，劇中從摩擦到產生深厚情感，共同面對孤獨與生存的挑戰，兩人在無重力的環境中展開一場太空羅曼史。



除了明星主角搭檔，本劇還匯集了一群實力超群的配角陣容，包括「最強綠葉」吳正世、《黑話律師》中的帥市長金柱憲、《鬼怪》中的三神奶奶EL（李伊）等演員，這些實力派演員的加入，勢必為《問問星星吧》注入更多精彩的活力。

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首集收視創新低 對白惹議、感情線突兀、奇幻場景怪異

然而，《問問星星吧》於1月4日首集開播後卻只獲得3.3%的收視率，遜於上一檔《愛在獨木橋》開播3.4%，也是tvN過去一年周末劇集的最低紀錄，網友們批評李敏鎬演技未達預期的理想，與孔孝真的對手戲也欠缺火花，在劇中飾演婦產科醫生的他說出了幾句極具爭議的台詞，像是：「努力考上醫大，結果只是每天看女人子宮，每天接生小孩」、「媽媽子宮就像酒瓶一樣舒服」、「雖然她們身上全是煙味，但姨母們的胸又大又溫暖」以及「要跟漂亮姐姐姐玩就得付錢」等對白，讓女性觀眾相當不適。



而第2、3集中，劇情聚焦於「交配」與傳宗接代上，男女主角看著蒼蠅交配的畫面演的過於冗長，再配上奇幻的特效，讓整部劇的節奏呈現的相當怪異，另外也有網友認為角色們之間的愛情線設定感覺太過刻意，整體故事背景讓觀眾無法產生共鳴。

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