《打噴嚏》影評：柯震東九把刀火花不滅　熱血中透出初戀苦澀味

台灣作家九把刀的文字作品，深受讀者們的歡迎，從文字轉化成影像，不少導演也改編過九把刀的小說作品，甚至連他本人也改編自己撰寫的《那些年，我們一起追的女孩》與《報告老師！怪怪怪怪物！》。當然，影像與文字形式不同，演繹的方法和水準同樣有別。 是夜觀看這部由柯孟融與戚家基執導，柯震東與林依晨合演的這部改編自九把刀同名小說作品，營造著一份熱血的感動。《打噴嚏》糅合科幻與愛情等不同元素，延續九把刀筆下的個人風格，寫下勇敢的青春愛情。

《打》片故事發生在一個英雄人物存在的城市，王義智（柯震東 飾）、莊心心（林依晨 飾）與葉建漢（王大陸 飾）自少就在孤兒院長大，義智與建漢二人形影不離，同時對心心產生傾慕與情愫。長大後的他們，開始各自不同的生活，心心到大學上學，建漢投考警察，義智則練習拳擊，希望成為心心口中的勇敢男人。

後來，因為義智在賽事中經常不勝也不倒，被眾人稱為「不倒俠」，義智覺得心心會喜歡今天的他的時候，心心卻一直擔心義智有一天會被打倒，這卻令義智更大野心要向難度挑戰，向拳王宣戰。賽事的一天，進行得如火如荼之際，心心突然被挾持，義智見狀，放棄賽事，拯救心心…

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其實，《打》片確是早於2014年就已經完成亦安排公映，然而因為電影的後期製作，以及種種的事件發生，導致電影公映被延遲與擱置，直到今年電影才得以於銀幕上公映。影片由柯孟融與戚家基兩位導演一同合導，故事從一段充滿科幻的動畫情節作開端，交代一個關於英雄人物的故事，隨之而便會聯熄到《打》片並不只是愛情故事，而是一個融合科幻特技的愛情故事。童年時，義智就視心心暗戀和結婚的對象，而他亦想成為她心目中的「英雄」，於是成長後的義智，便決定要當心心的「英雄」。

不能否認，並不是每一部改編自九把刀小說的電影都是精彩，有些作品縱使小說精彩，但電影也未能拍出文字裡的味道。雖然沒有看過《打》片的原著小說，但是從電影中看到由他本人編寫的劇本作品，不難看到九把刀的個人特色與風格。愛情與科幻兩者的結合，在文字裡可會帶出很多幻想空間，可是透過影像的呈現，大概便會覺得兩者的配合，顯得有點格格不入，突顯了導演或創作的野心，有時候也會影響電影整體的觀感。

電影後半段著重以義智如何成為「英雄」的過程，亦描寫著義智跟心心之間的微妙愛情，周旋於現實與虛幻的思考空間。（《打噴嚏》劇照）

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其實《打》片也有著相近的地方，這並不是對電影不好，而是從不同的角度，讓電影以不同的方式詮釋，可能會有更多的觀點角度，從文字以外看到不同的演繹方法。影片前半段有不少的動畫形式表達，利用這形式卻可以帶出真實以外的幻想和天馬行空的空間，後半段則著重以義智如何成為「英雄」的過程，亦描寫著義智跟心心之間的微妙愛情，周旋於現實與虛幻的思考空間。

《打》片的故事裡，義智為了討好心心，希望能夠成為保護她的英雄，於是便去學習拳擊，成為與別不同的「英雄人物」… 沒錯，英雄人物不一定要有超能力的，也可以是一位在擂台上用盡全力，面對不同敵手而不倒的「英雄」，義智就是這類不需要戴著面具，也不需要穿上服裝，永遠不倒的英雄人物。

《打》片的故事裡，義智為了討好心心，希望能夠成為保護她的英雄，於是便去學習拳擊，成為與別不同的「英雄人物」（《打噴嚏》劇照）

「打噴嚏」是片中是連繫著義智與心心之間的感情關係，二人相起對方之時，便會打噴嚏，彼此建立著二人之間的連繫，除此之外，義智在擂台上拳擊比賽的時候，他出拳的姿勢，跟心心童年時為拯救義智而出拳的姿勢一樣，劇情裡相輔相成。影片的末段，無可否認是一場為了愛情而犧牲的舖排，縱使是有點老土，但仍是難掩兩行淚流，其實也是有一點的感動。

當初知道《打》片是由柯震東與林依晨這個組合演出之時，其實是頗為有趣的，那時柯震東憑《那》片的成功後，再次演繹九把刀筆下的「他」，而柯震東在片中的表現著角色的性格，演出四平八穩。林依晨在片中演繹著其角色對愛的憧憬，徘徊於兩位不同個性但同樣喜歡的男子身邊，恰到好處。除了兩位主要演員之外，片中也有香港演員的客串，分別是徐子珊與古天樂，他們的演出也是頗有驚喜的。

《打》片是一部充滿奇幻的愛情電影，那份愛情的元素跟九把刀過往的作品一脈相承，劇情裡純真與愚蠢愛情，結合著青春熱血、超級英雄與動作等不同的類型，透過不同的想像空間，不論是一位打不倒的拳擊手，還是受人仰慕的英雄人物，證明自己的生存意義，愛情中帶點的苦澀，是青春的感情回憶。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​