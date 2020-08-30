《吞上癮》專食危險物愈鋒利愈想食　有套恐怖片更邊做愛邊吃人肉

聽到新戲《吞上癮》（SWALLOW）的戲名就已經相當好奇，到底是吞什麼要吞到上癮？電影不是用大量血腥嘔心的畫面來嚇你，但看完卻會有前所未有的不安感。 提起以吞食為主題令人心寒的電影，不得不數一套2016年的法國恐怖電影《Raw》，女主角就因為一些童年陰影，長大後有不尋常的癖好，驚嚇程度同樣爆燈。

在《吞上癮》中飾演女主角的海莉貝內特（Haley Bennett）更憑精湛的演技獲紐約Tribeca電影節影后殊榮。(《吞上癮》海報)

《吞上癮》講述一位年輕貌美的杏特，似乎擁有很多人都羨慕的生活，住豪宅、坐名車、嫁給靚仔富二代。結婚之後極速懷孕理應高興，杏特卻發生令人難以理解的變化，患上病態癖好，開始吞食各種危險物品，愈鋒利愈難吞就愈興奮愈上癮。

點撃即睇女主角鍾意食咩危險物品？

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即使家人發現後嚴格控管，杏特都變本加厲陷入失控的狀態、慾望黑洞，親手摧毀了美滿的生活，更迫使她在吞上癮後，吐出不願面對的真相。

更多《吞上癮》劇照：

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《Raw》恐怖到嚇暈觀眾要急救



電影不靠血腥嘔心的畫面堆砌，但故事卻令人不寒而慄，堪稱年度奇片之一。飾演女主角的海莉貝內特（Haley Bennett）更憑精湛的演技獲紐約Tribeca電影節影后殊榮。

提到有關吞食不尋常的「食物」的恐怖片，2016年由Julia Ducournau執導的法國電影《Raw》一定榜上有名。

當年《Raw》在多倫多國際電影節(TIFF)的Midnight Madness放映中，就曾經有幾名影迷睇到暈倒，需要接受急救兼急call救護車到場。

2016年由Julia Ducournau執導的法國電影《Raw》，在多倫多國際電影節放映中，曾經有幾名影迷睇到暈倒，需要call救護車到場。（《Raw》劇照）

女主角Justine由素食者變食人肉

《Raw》在康城電影節首映時備受好評，更奪得費比西獎（FIPRESCI Prizes）。它與《吞上癮》走不同路線，片中有不少涉及很多性愛和血腥恐怖的鏡頭。

《Raw》故事講述女主角Justine從小就生活在一個素食家庭，長大後她成為一個攻讀獸醫的女大學生。在初入學的新生儀式上被逼吃生肉，甚至因為素食的原因，被同學們的欺凌。

自從在入學儀式上被逼吃下第一啖生肉，竟令她性情劇變，意外喚醒她體內的邪惡意念，引發出一連串極不尋常的行為。戲中有大量人食人、活剝皮、動物虐殺等超血腥情節。

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連發生性行為都咁血腥



女主角Justine甚至會與男性發生性行為時噬咬，一邊做愛一邊吃人肉盡享色慾食慾，平常更會有不斷搔癢等病態的自殘行為。《Raw》畫面上帶給觀眾不少視覺和聽覺上的衝擊，獵奇程度絕對會令觀眾毛骨悚然。