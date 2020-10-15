《末路狂盜》影評︰68歲里安納遜打戲唔入肉？白吃黑兵捉賊未玩爛

2020年好不容易迎來一部看似娛樂性比較高的動作商業大電影，但在全球新冠疫情重擊之下的電影市場，也顯得雷聲不大，雨點更小了。這部《末路狂盜 Honest Thief》是由2016年的《暗算 The Accountant》監製馬克威廉斯（Mark Williams）所執導，並搭配有「地表最強老爸」稱號的男星里安納遜（Liam Neeson）主演，噱頭是絕對足夠，故事也有一定的吸引程度，當個連假時的爆谷娛樂片是相當適合的。

《末路狂盜》的故事是講述里安納遜飾演的一位陸戰隊退役人員，同時也是一名拆彈專家的Tom，在退役後因為某些原因接連盜取12家銀行，獲得九百多萬美金的現鈔，而且警方面對這些劫案完全束手無策，找不到任何蛛絲馬跡。而在Tom愛上一名女子Annie後，決定洗心革面，所以他準備向FBI自首之前的犯行，並進行認罪協商以換取日後的自由。誰知道來調查Tom的FBI探員，居然覬覦九百多萬的贓款，想暗中獨吞鉅款並殺掉Tom及他無意間知情的女友Annie，到底Tom有沒有辦法救回自己女友並找回清白呢？

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雖然劇情簡介上這是一部標準的警匪動作電影，但黑白反轉的情節為故事加注了一絲新意。雖然身為「神鬼大盜」，但主角並非十惡不赦的壞人，反而平時標榜正義的探員，顯露出貪婪、黑心、陰狠的一面，這樣設定並非沒有在其他的影視作品中出現過，只是這類情節出現是劇情需要、還是為了反轉而反轉，倒是可以思考的地方。

片中兩位探員變壞的動機其實有點薄弱，其中飾演Nivens探員的Jai Courtney快要成了荷李活的「反派專業戶」，壞人樣太過明顯的下場，也讓這個「臨時」見財起異的舉動缺乏了些許說服力，再加上後來越發誇張的行徑，讓人覺得他其實根本是個大壞蛋而不是應該是正義形象加持的FBI探員。

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而男主角里安納遜在電影中的表現相信是觀眾比較在意的一環，畢竟已經68歲，他還能不能像之前那樣拳拳到肉地生死相搏確實令人好奇。這次依舊設定里安納遜飾演的男主角Tom是一位退役的特種部隊人員，他同時利用自己在軍中對炸彈的熟悉度來犯案。事實上，預告中所宣稱的7個州、12家銀行、900多萬現金都是主角曾經的豐功偉業，在現今調查技術高超的時代下還可以做到滴水不漏，讓警方完全找不到，稱之為「神鬼大盜」（電影中警方稱為「快閃大盜」，但Tom本身對這個名字很不喜歡）一點也不為過。

這部份提供了一個不錯的開頭，可惜的只是對於這些「豐功偉業」僅止於幾個畫面和三言兩語就帶過，確是有些可惜了。因為縱觀整部電影來看，動作場面缺乏些許刺激性，姑且不論是男主角打不動還是這部片本身就設定為一部不慍不火的「溫和」動作片，如果能在這些情節上，用比較緊湊且刺激的場面帶過，篇幅不用長，或許可以稍微彌補這方面的不足。

不得不說，2008年的《救參96小時 Taken》幾乎奠定了里安納遜現今的螢幕形象，《救》片中拳拳到肉的激烈打鬥、血脈噴張的槍戰場面及智鬥恐怖份子和挑戰公共部門的熱血情節令人印象深刻，廣獲好評，也讓這個系列再拍了兩集續集電影，但時年已68歲的連恩尼遜確實有可能影響這類動作電影的精彩程度及情節張力。總結來看，《末路狂盜》有熟悉的明星加持，整體故事背景和動作場面表現的不過不失，但卻少了如之前作品的出彩之處，雖不致於淪為平庸之作，但倒有點食之無味、棄之可惜之感。

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