麥路人影評｜一場又一場無力放負　香港電影是時候要停一停？

電影《麥路人》未上映前，大家都寄予厚望，希望看到一部最寫實的社會議題電影。到大家懷住一份期盼入場後，坊間開始滲出點點反響，有指劇情未能反映現實、未有深入探討麥難民現象、故事只是煽情催淚、甚至數到郭富城仍然太靚仔有型，難帶出流浪漢感覺等等。

（《麥路人》劇照）

論故事的寫實程度，電影刻意安排顧定軒這個「麥難民新丁」，好讓郭富城以過來人身份教路，同時為觀眾介紹做「麥難民」的禮儀，例如最遲要幾點鐘起身別阻人做生意、鬆動時可幫襯下買個包大家好交代、怎樣在垃圾中尋寶轉賣。當然可以再深入去描寫作為流浪漢所遇到難題，不過篇幅上就轉為帶出幾位角色背後故事。

每位演出的朋友，都獲得一個爆發機會。（《麥路人》劇照）

全片以催淚走向設計，每個角色都沒有白來，都會預設一個爆發位供眾人發揮，不少人大讚萬梓良一幕最為感動，他因喪妻之痛，終日在麥當勞默默等候，直到因為大清潔未能返店而情緒大爆發。不過事實上，全片催淚位未算致命，反而是那些花盡了力氣，然後換來一場徒勞無功的無力感，才叫人看得心悒。

萬梓良去到要停藥演出，的確搵命搏。(《麥路人》劇照)

張達明因為身體太瘦弱，一直找不到工作，在撐着撐着，撐到不想再撐時，索性去偷竊，博取一個入到監牢有三餐一宿的待遇，旁人眼中是絕路，在他眼中是出路；單親媽媽劉雅瑟，背負奶奶的賭債，默默承受去償還，結果變成無止境的無間地獄；郭富城就夠好人好事，當身邊的每位都是家人般，幫得就幫，但最後就是幫不到自己。而且他對家人就是有種內疚，避得就避，這正正是不少人對外人跟家人有着雙面的表現，而背後好可能就因為一些無謂的執着和堅持。

幻想與現實總是有點距離，或許就是戲中演員都是星光熠熠，兩位主角郭富城、楊千嬅，只要換件靚衫，梳個靚頭，大可以即刻埋位拍部嘻嘻哈哈的賀歲片，所以能否令大家信服是角色中人，倒看兩位的功力。

張達明的造型，為角色增添不少說服力。（《麥路人》劇照）

再者，《麥路人》並不是另一部《淪落人》，後者有種善良美，外傭得到追夢機會，阿Sir又從中重拾自我，不再視自己做廢人，但《麥路人》中，大部份角色就是沒有明天，任你再花氣力，最終病的病，死的死，窮的窮，沒有轉機沒有台階，是寫得太殘忍？但當你身處深水埗，你就知這其實是在反映現實。

不過近年香港，太多起用一個社會議題，去拍出一部寫實電影，就算再好看，來到《麥路人》都差不多要來個止步吧。社會已經有太多無力感，亦發生太多好人不得好報的徒勞無功。當大家活在紫醉金迷時，能有這樣的一部電影當頭棒喝，是最好不過。不過當眾人眼前都是一片灰矇，滿街都是一次又一次的徒然，再看《麥路人》時就是一次愁眉的伸延。電影，不應該只有放負，是應該要帶出希望。