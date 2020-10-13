《冥通銀行特約：翻身爭霸戰》影評︰綜藝感十足的地府還陽記

人生走到盡頭時，下一站究竟會是那兒呢？有人說是會上天堂，亦有人說是會到十八層地獄，但是… 眾說紛紜，孰真孰假，就算下一站是那裡，大概這也只好留待從電影的虛構空間，給予大家不同的思考空間。是夜觀看這部由新加坡導演李國煌執導，黃又南與蘇麗珊等主演的電影，就以一位人生本來無一物的年輕人，死後去到十八層地獄，他如何又能重拾自信呢？！《冥通銀行特約：翻身爭霸戰》來自新加坡的李國煌，拍出了一部具有香港本土地道情懷的電影，題材特別，喜劇元素裡帶出了人生的反思。

《冥》片故事講述因觸電意外身亡的王曉桂，落到地獄後仍然是一事無成。然而，一次偶然的機會，他參加了由地府主辦的綜藝節目「翻身爭霸戰」，若然參賽者於凡間能夠通過三個比賽而勝出，就可以有還陽人間的機會。於是，王曉桂便回到陽間，正式比賽之前，學懂如何恐嚇凡人，這時，他卻遇到通靈少女趙凌琪，在凌琪的協助下，曉桂順利進入決賽，但這時，曉桂與凌琪卻日久生情，曉桂能否勝出比賽呢？這段感情又能否開花結果呢？

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李國煌既是一位電視節目主持，也是一位演而優則導的導演與演員，他於新加坡演出過多部電影作品，他參與演出的電影，不乏喜劇的元素，從1999年的《錢不夠用》，便開始跟新加坡另一位導演梁智強合作，當中亦參演過不少由梁智強執導的電影，包括《小孩不笨》、《跑吧孩子》、《愛都愛都》、《錢不夠用2》、兩集的《我們的故事》等等，2011年，李國煌首次以導演的身份，與巫培雙合導《鬼也笑》，於剛剛公佈的金馬獎提名中，李國煌憑著由新加坡導演王國燊執導的《男兒王》中的演出，榮獲最佳男主角提名。

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《冥》片是李國煌以個人身份執導的電影作品，題材亦離不開喜劇的元素，貫徹了他的個人風格與特色。電影的設定十分有趣，片中的綜藝節目場景設計，刻下聯想起李國煌本身也是一位節目主持。電影充滿著一份香港的懷舊色彩，如影片第一場的「熱狗」巴士，在電影中出現，難得的一份回憶；除了熱狗巴士之外，片中的聰仔拉著的人力車接載王曉桂，人力車亦是香港懷舊的交通工具標記。

整部作品的篇幅並不長，只有八十多分鐘，李國煌在導演的執導技巧表現不俗，掌握電影的節奏明快準繩，劇本輕鬆幽默，喜劇感十足，整體的結構亦可算完整，集結奇幻、愛情與喜劇等不同的元素，增添了電影的特色。驚嚇的部份，當然亦會加入了喜劇的成份，當中曉桂與聰仔以《閃靈》「姊妹」出場，確是趣味十足。電影的結尾，更是有點令人意料之外，卻是有點始料不及，也會感動起來，笑片有淚，縱使未能算是神來之筆，但是看到收筆的一刻，亦會感到恰如其分。

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沒錯，《冥》片的故事並不只是一部純喜劇的電影，既是有不少的奇幻情節，把「地獄」設計成一個綜藝節目的舞台，以及科技發達的地方，色彩繽紛，有別於一般陰沉格調的設計。片中的劇情亦是有點讓人思考的部份，在片中的王曉桂，無論在生前或死後，對於「人生」也是有著不太勇於（或願意）去嘗試，這可以說是膽怯，但其實也可以說是他做人生存意義的價值觀，其實也是值得反思。

《冥》片中起用的全是香港演員（《冥通銀行特約：翻身爭霸戰》劇照）

片中起用的全是香港演員，兩位主要演員 — 黃又南與蘇麗珊在片中的演出生動自如，二人有不少同場的演出，頗有火花。另外參演的包括林曉峰、顧定軒、王敏奕、栢天男、袁富華等等，他們在片中亦有平穩恰好的演繹，各有發揮。此外，組合Error於片中亦有參與演出，他們在片中演出的正是綜藝節目的主持，這可算是為他們度身而設的角色。

《冥》片可以說是一部題材有趣，故事簡潔，素材豐富的電影作品，李國煌整體執導的電影不俗，展現著他的個人特色與風格，幽默風趣的劇情，節奏控制拿捏準確，縱使李國煌是一位新加坡人，但是他仍能夠拍出了一部很有香港地道特色，感覺親切的電影。