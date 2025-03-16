貓貓的奇幻漂流｜零對白卻賺人熱淚勇奪奧斯卡　四大賣點懶人包

動畫電影《貓貓的奇幻漂流》（Flow／又譯喵的奇幻漂流）在今（2025年）拿下第97屆奧斯卡金像獎最佳動畫片，成為拉脫維亞影史首度入圍奧斯卡並獲獎的電影。這部沒有人類角色、全片更沒有一句對白的非典型動畫電影，打敗了彼思、夢工廠等大型影業，一舉拿下獎項。



究竟《貓貓的奇幻漂流》有什麼獨特的魅力呢？一起來看看吧！

《貓貓的奇幻漂流》講述一隻黑貓經歷洪水之後的生存旅程。（《貓貓的奇幻漂流》劇照）

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全片零對白、不擬人化 透過動物動作、表情感受細膩情緒

《貓貓的奇幻漂流》講述一隻黑貓經歷洪水之後的生存旅程，在水上漂流的黑貓遇到各種不同的動物，除了覓食、四處尋找出路以外，黑貓也必須和各式各樣的動物進行交流與合作，讓自己能在這個被洪流淹沒的世界生存下去。電影中所有角色皆為動物，全片沒有任何一句對白。

雖然是描述動物的故事，但《貓貓的奇幻漂流》並未像其他以動物為主角的電影一樣將動物擬人化，而是真實呈現動物們最原始的模樣。在電影中動物們透過牠們獨有的語言及方式交流，雖然沒有對話，但從牠們的互動以及細膩的動作、表情之中，觀眾還是能感受到牠們當下的想法與情緒，也能夠融入劇情，並且深深被觸動。

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從動物視角看「末日」 真實聲音讓人身歷其境

電影中那些寫實的聲音，其實都是導演Gints Zilbalodis親自收錄的、來自真實動物的聲音，也因此在觀看電影時大家能夠更加身歷其境。在這個沒有人類的故事中，大家走入了動物的視角之中，重新感受、思考「末日」之於這個世界的意義。

在洪水之後，動物們共同乘坐在一條船上，讓人想到《聖經》中的「挪亞方舟」，不同的是這是完全屬於動物們而沒有人類的故事。黑貓、拉布拉多、鹿、水豚、狐猴、蛇鷲、鯨魚……這些動物們乘著船，在被大洪水淹沒的世界中漸漸因為交流建立起合作與信賴。

《貓貓的奇幻漂流》成為拉脫維亞影史首度入圍奧斯卡並獲獎的電影。（Reuters）

好電影不一定要花大錢 動畫採用Blender製作

沒有對白、不擬人化的大膽嘗試，使《貓貓的奇幻漂流》讓人耳目一新。除此之外，動畫更採用免費開源軟體Blender製作，不同於多部動畫電影總是以複雜技術及龐大團隊製作，《貓貓的奇幻漂流》用最簡單的形式，說出了最深刻的故事，也證明了並不一定需要砸大錢才能做出好電影。

《貓貓的奇幻漂流》斬獲各項國際大獎 奧斯卡獎創聲量高峰

《貓貓的奇幻漂流》斬獲奧斯卡金像獎最佳動畫片、金球獎最佳動畫片、歐洲電影獎最佳動畫電影、紐約影評人協會獎、安錫國際動畫影展5個獎及安妮獎2項大獎。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，《貓貓的奇幻漂流》近一個月的網路聲量為9,115筆。

其中的聲量高峰出現在奧斯卡獎得獎名單公布的3月3日（1,229筆），顯見該作奪下奧斯卡最佳動畫片影發許多關注及討論。這部創下拉脫維亞影史最高票房紀錄的電影，近期在台灣也成為熱門話題，登上《網路溫度計DailyView》動畫電影網路口碑排行榜的第2名，僅次於近期因「限量版王蟲圖鑑」海報引起風潮的宮﨑駿經典作《風之谷》。

《貓貓的奇幻漂流》近一個月的網路聲量。（網路溫度計DailyView授權使用）

動畫電影網路口碑排行榜（2025/02/11~2025/03/10）（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年02月11日至2025年03月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《貓貓的奇幻漂流》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】