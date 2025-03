Netflix三月必看6套韓劇及電影推薦：愛情發芽中/苦盡柑來遇見你

Netflix到了三月也有多部精彩的劇集即將上架,尤其是有好幾部強檔韓劇接連登場,像是「神仙組合」IU和朴寶劍合作的《苦盡柑來遇見你》、退伍的姜泰伍和李先彬共演的《愛情發芽中》,還有柳俊烈、申鉉彬的神秘懸疑劇集《來自誰的啟示》都讓人超期待。



Netflix2025年三月片單1:《愛情發芽中》3/1

以《非常律師禹英禑》姜泰伍在退伍之後迎來的首部作品,是和《酒鬼都市女人們》李先彬共同主演的戀愛喜劇《愛情發芽中》。講述李先彬飾演的熱愛研究薯仔的研究員,而姜泰伍以主管之姿空降她的薯仔實驗室,不只改變了她的人生,也證明愛總在最意想不到之處萌芽。完美相剋的兩人,逐漸融入彼此的生活,帶來了既歡樂又驚喜的變化。

Netflix2025年三月片單2:《苦盡柑來遇見你》3/7

神仙組合來了!能演又能唱的女神IU李知恩和收視保證的韓劇男神朴寶劍合體,來到50年代的濟州島譜出一段歷經時代考驗的戀曲。IU飾演的愛純是一名充滿夢想的文學少女,幹練又叛逆,朴寶劍則完美詮釋冠植忠誠且堅韌的鋼鐵直男,兩人將為了愛、家庭、生活不斷向前奔跑然後繼續走下去。

Netflix2025年三月片單3:《皮老闆大電影》3/7

《海綿寶寶》(SpongeBob SquarePants)中的大反派「皮老闆」(Plankton)也有自己的電影了!即將上架的《皮老闆大電影》(Plankton: The Movie)講述皮老闆統治全世界的計畫受阻,感覺到世界頓時天翻地覆。皮老闆和智能電腦老婆凱倫(Karen)之間充滿糾葛的愛情故事也迎來了轉折,老婆突然強硬起來,決定拋下他自己去毀滅世界,種種超鬧的情節即將上演。

Netflix2025年三月片單4:《電幻國度》3/14

科幻大片來了!由《復仇者聯盟》(The Avengers)系列導演羅素兄弟(Russo brothers)操刀的《電幻國度》(The Electric State),由大家所熟知的《怪奇物語》(Stranger Things)「11號」米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)、《侏羅紀世界》(Jurassic World)基斯柏特(Chris Pratt),以及《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)拿下奧斯卡男配角的關繼威(Ke Huy Quan)主演。劇中設定在充滿復古未來風格的1990年代,米莉芭比布朗飾演的青少女遇上了一個機械人「宇宙小子」並顛覆她對世界的認知,一起和機械人們展開一段奇幻冒險。

Netflix2025年三月片單5:《白色官邸殺人事件》3/20

演出《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)榮獲艾美獎女配的美國女星烏素阿杜巴(Uzo Aduba)主演的《白色官邸殺人事件》(The Residence)講述白宮在一場慘烈的國宴中淪為犯罪現場,警探必須在132 個房間、157 名嫌犯中找到兇手,場景涵蓋白宮裡外上下,而宅邸內形形色色的員工也都牽扯到案件之中。

Netflix2025年三月片單6:《來自誰的啟示》3/21

柳俊烈、申鉉彬合作的神秘懸疑犯罪故事《來自誰的啟示》講述相信神諭的牧師與深受幻覺所苦的刑警都在追查同一樁失蹤案,他倆各自的心魔也在過程中浮現,牧師深信神諭正呼喚他去懲罰失蹤案的罪人,刑警則在調查此案時,始終擺脫不了已故妹妹的陰影。陷入困境的兩人將在冥冥中的指引下相會。

