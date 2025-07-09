超人2025｜首輪影評出爐一面倒讚好　大衛科倫斯韋完美詮釋新超人

由曾執導《銀河守護隊》系列（Guardians of the Galaxy）、《自殺特攻》（The Suicide Squad）、美劇《和平使者》（Peacemaker）的占士根（James Gunn）被華納請來領軍DC影視作品，大刀闊斧將DC擴展宇宙（DC Extended Universe，簡稱 DCEU）重啟成DC宇宙（DC Universe，簡稱DCU）。而就在明日（10日），DCU的首部大銀幕作品《超人》（Superman）即將在香港正式上映！



占士根真的救活了DC？

在全新的《超人》作品中由大衛科倫斯韋（David Corenswet）接替亨利卡菲爾（Henry Cavill）成為影史上第十位超人飾演者。他將面對原作漫畫中的死對頭「力士路化」（Lex Luthor），該角色由尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）飾演。

占士根被華納請來領軍DC影視作品，大刀闊斧將DC擴展宇宙重啟。（reuters）

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其餘卡司包含：「露薏絲蓮恩」麗素布斯南（Rachel Brosnahan）、「卓越先生」Edi Gathegi、「綠燈俠」Nathan Fillion、「鷹女孩」Isabela Merced、「工程師」María Gabriela de Faría、「元素人」Anthony Carrigan、「Rick Flag Sr.」Frank Grillo以及「Jimmy Olsen」Skyler Gisondo、「佩里懷特」Wendell Pierce。

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而該片的首波評價也已於稍早正式出爐：

《超人》電影「從頭到尾都很出色」，這部作品也是「超級英雄電影類型所需要的一針強心劑」。



《超人》是一個「精彩的人性故事」，大衛科倫斯韋與麗素布斯南漢飾演的基勒簡特與露薏絲蓮恩「化學反應完美」。



DCU 新作「美麗又充滿希望，提醒人們為何這些故事如此重要」，完美呈現了超人重返大銀幕的意義。



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新《超人》電影「就像童年漫畫躍然眼前的感覺」，這會是一部「適合全家觀賞、漫畫迷必看、以及任何曾愛過狗的人一定要看的電影」。



完美的超級英雄電影，也是DCU的絕佳起點。



雖然《超人》並非沒有缺點，但這部DCU電影「充滿英雄氣概與刺激時刻，並由一條情感主線撐起全片的份量」。



大衛科倫斯韋與尼可拉斯侯特「完美詮釋他們的角色」，而「基勒簡特與露薏絲之間的化學反應電力十足」，在《超人》中閃耀動人。



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「擁抱漫畫中那份真誠、甚至有點可愛地老派的風格與超級有趣的概念」，整體風格讓人聯想到Sam Raimi執導的《蜘蛛俠》系列。



占士根的《超人》「讓我感到無比快樂」，這部DCU作品「充滿令人興奮的動作場面、恰到好處的幽默與輕鬆氣氛，但電影的核心仍是超人的人性，以及他堅持行善、讓世界變得更美好的信念」。



《超人》將於7月10日（週四）在香港上映。

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