拼命三郎影評｜譚耀文演活落魄黑道大佬　從監獄到擂台一拳泯恩仇

有誰沒有過去呢？不管過去的是順境或逆境，未到最後的一刻，也不會知道最終的結果會是什麼，還可以繼續地走下去，直到達成目標。《黃金花》導演陳大利最新自編自導的作品，「明天三部曲」的第二部，藉以一位過氣大佬人物重回社會，由過去到現在，面對不同風雨過後，能夠找到自己的目標嗎？《拼命三郎》陳大利由母親的角度轉為父親的視角，面對舊日失去的一切，嘗試今天重拾心裡和兒子的遺憾彌補，為明天打拼！



《拼命三郎》故事講述石三郎（譚耀文飾）是一名過氣大佬，出獄過後一直只做代客泊車，但他相信，只要努力，總有出頭天。一天，三郎在警局重遇自己的兒子石頭（林家熙飾），因為跟妻子離婚，跟兒子也久未相見，後來亦因為這次的巧遇，三郎希望可以再盡父親的責任。後來，石頭惹上了古惑仔，後來得知兒子得罪的李大偉（應智越飾），他的父親是自己曾經的結拜兄弟 — 李萬四（鄭浩南飾），然而，三郎被入獄，也是因為被萬四陷害，今天的萬四表面是願意幫三郎，但背後原來也是陰謀遠慮，而後來石頭和大偉更鬥到擂台上，兩代的恩怨，誰勝？誰負？

《拼命三郎》故事講述石三郎是一名過氣大佬，出獄過後一直只做代客泊車。（《拼命三郎》劇照）

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第一次觀看《拼命三郎》，是於去年的香港亞洲電影節，這次是第二次於大銀幕上觀看此片，相隔七個月過後再觀看影片，對於影片的印象依然深刻，石三郎與石頭之間的父子關係，與石三郎和李萬四之間的過氣「兄弟」之情，曾經的風光，今天的坎坷，石三郎如何從失去到重拾，過去的回望，今天的步伐，從他的身上，或許也會有一點的共鳴。

《拼命三郎》的劇本創作於2017年，那時還未經歷疫情時期，當電影開始拍攝之時，卻因為經歷疫情，故事背景隨著這個時期至需要更改，成為了現在電影的框架，隨著人物的背景和經歷，展開了石三郎的拼命故事 — 他如何在這個正在改變的社會裡，再次站起來，再次拼命起來，說起來雖然有點老套，但這不就是現實生活我們一直在面對著的困境和挑戰嗎？

林家熙飾演譚耀文兒子「石頭」。（《拼命三郎》劇照）

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此片是陳大利「明天三部曲」的第二部曲，《黃金花》中的母子感情，到《拼命三郎》中兩段父子感情，陳大利透過兩個關於父母對兒子的「愛」的故事前設，寫下人生面對的生活和拼命，藉著拳擊的設定，人物在擂台上表現自己，能夠發揮所長，挑戰自己的極限，踏出人生的一步，一起拼出明天的新一頁。刻下便會想起，其實有不少的電影，也會是利用「擂台」作為表現自己的主題，不過陳大利今次卻加入了父子的元素，石三郎為兒子踏上另一個擂台，只是希望彌補過去對兒子缺乏的保護，這個轉合卻為電影帶來驚喜。

整部作品無論是劇本的舖陳，還是導演的個人技巧上，陳大利的表現比前作較佳，無疑整體上還有一點的沙石，細節上可以作出修復，讓整部作品的節奏會控制得更流暢。電影故事的發展相對比較直接，沒有很大的起伏，前段的部份，以不少的篇幅描寫石三郎的背景和經歷，同時描寫當時香港整個社會的面貌，跟石三郎的角色設定互相呼應，石三郎與石頭的訓練過程，道出了他們之間的距離漸漸拉近，加深兩者互相的了解。後段的部份，則著重於石三郎與李萬四兩位父親對兒子的不同取態，他們都是為兒子著想，不同的方式保護他們，後來卻從石頭與李大偉兩位兒子的角度，漸漸再步進兩位父子之間的對決，這卻反而比兩位兒子的拳擊更為好看。

應智越飾演鄭浩南的兒子「李大偉」。（《拼命三郎》劇照）

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影片的焦點所在，一定是譚耀文的演出，雖然，說到譚耀文，一定會想起撳釘華與明智傑（但其實比較想起他主唱《聖鬥士星矢》香港版本的主題曲多一點），不過也不得不說，這次譚耀文於《拼命三郎》中能夠演活了石三郎內心的反覆心境，對過往的失，今天遺憾的彌補，譚耀文都表現得恰如其分。分別演出兩位兒子的林家熙和應智越，他們在演出上均是四平八穩，前者近年有不少可以讓他發揮的演出，今次亦不例外，後者首次以主演的崗位演出，能夠表現出角色的神髓。演出李萬四的鄭浩南，表現收放自如，內歛的演出，展現著李萬四與石三郎互相之間的角力，營造強烈的對比。而片中最為驚喜的，大概會是片中唯一的女角，演出石頭母親的姚樂怡，久未在銀幕中看到她主演的演出，戲份頗重，表現自然。

演出石頭母親的姚樂怡，久未在銀幕中看到她主演的演出，戲份頗重，表現自然。（《拼命三郎》劇照）

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《拼命三郎》的英文片名《Fight for Tomorrow》，直接地交代出電影的主題，陳大利的兩部作品，都是以「明天」作為主軸，透過片中角色面對的一切，能夠從生活找到一絲的曙光，為明天而搏鬥。英文片名跟中文片名互相的呼應 — 拼命，一起打拼，一起走出人生的陰霾，踏上生活的另一階段，這大概也會是陳大利對於今天香港的現象，疫情過後，大家依然要繼續生活，希望能夠在現在的環境，能夠一起為生活而搏鬥！

Fight for Tomorrow！

Fight for Today！

Fight for NOW！



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