拼命三郎影評｜譚耀文演活落魄黑道大佬　從監獄到擂台一拳泯恩仇

有誰沒有過去呢?不管過去的是順境或逆境,未到最後的一刻,也不會知道最終的結果會是什麼,還可以繼續地走下去,直到達成目標。《黃金花》導演陳大利最新自編自導的作品,「明天三部曲」的第二部,藉以一位過氣大佬人物重回社會,由過去到現在,面對不同風雨過後,能夠找到自己的目標嗎?《拼命三郎》陳大利由母親的角度轉為父親的視角,面對舊日失去的一切,嘗試今天重拾心裡和兒子的遺憾彌補,為明天打拼!



《拼命三郎》故事講述石三郎(譚耀文飾)是一名過氣大佬,出獄過後一直只做代客泊車,但他相信,只要努力,總有出頭天。一天,三郎在警局重遇自己的兒子石頭(林家熙飾),因為跟妻子離婚,跟兒子也久未相見,後來亦因為這次的巧遇,三郎希望可以再盡父親的責任。後來,石頭惹上了古惑仔,後來得知兒子得罪的李大偉(應智越飾),他的父親是自己曾經的結拜兄弟 — 李萬四(鄭浩南飾),然而,三郎被入獄,也是因為被萬四陷害,今天的萬四表面是願意幫三郎,但背後原來也是陰謀遠慮,而後來石頭和大偉更鬥到擂台上,兩代的恩怨,誰勝?誰負?

《拼命三郎》故事講述石三郎是一名過氣大佬,出獄過後一直只做代客泊車。(《拼命三郎》劇照)

【圖輯】點圖放大看更多《拼命三郎》劇照👇👇👇

+ 30

第一次觀看《拼命三郎》,是於去年的香港亞洲電影節,這次是第二次於大銀幕上觀看此片,相隔七個月過後再觀看影片,對於影片的印象依然深刻,石三郎與石頭之間的父子關係,與石三郎和李萬四之間的過氣「兄弟」之情,曾經的風光,今天的坎坷,石三郎如何從失去到重拾,過去的回望,今天的步伐,從他的身上,或許也會有一點的共鳴。

《拼命三郎》的劇本創作於2017年,那時還未經歷疫情時期,當電影開始拍攝之時,卻因為經歷疫情,故事背景隨著這個時期至需要更改,成為了現在電影的框架,隨著人物的背景和經歷,展開了石三郎的拼命故事 — 他如何在這個正在改變的社會裡,再次站起來,再次拼命起來,說起來雖然有點老套,但這不就是現實生活我們一直在面對著的困境和挑戰嗎?

林家熙飾演譚耀文兒子「石頭」。(《拼命三郎》劇照)

【圖輯】點圖放大看更多林家熙照片👇👇👇

+ 11

此片是陳大利「明天三部曲」的第二部曲,《黃金花》中的母子感情,到《拼命三郎》中兩段父子感情,陳大利透過兩個關於父母對兒子的「愛」的故事前設,寫下人生面對的生活和拼命,藉著拳擊的設定,人物在擂台上表現自己,能夠發揮所長,挑戰自己的極限,踏出人生的一步,一起拼出明天的新一頁。刻下便會想起,其實有不少的電影,也會是利用「擂台」作為表現自己的主題,不過陳大利今次卻加入了父子的元素,石三郎為兒子踏上另一個擂台,只是希望彌補過去對兒子缺乏的保護,這個轉合卻為電影帶來驚喜。

整部作品無論是劇本的舖陳,還是導演的個人技巧上,陳大利的表現比前作較佳,無疑整體上還有一點的沙石,細節上可以作出修復,讓整部作品的節奏會控制得更流暢。電影故事的發展相對比較直接,沒有很大的起伏,前段的部份,以不少的篇幅描寫石三郎的背景和經歷,同時描寫當時香港整個社會的面貌,跟石三郎的角色設定互相呼應,石三郎與石頭的訓練過程,道出了他們之間的距離漸漸拉近,加深兩者互相的了解。後段的部份,則著重於石三郎與李萬四兩位父親對兒子的不同取態,他們都是為兒子著想,不同的方式保護他們,後來卻從石頭與李大偉兩位兒子的角度,漸漸再步進兩位父子之間的對決,這卻反而比兩位兒子的拳擊更為好看。

應智越飾演鄭浩南的兒子「李大偉」。(《拼命三郎》劇照)

【圖輯】點圖放大看更多應智越照片👇👇👇

+ 15

影片的焦點所在,一定是譚耀文的演出,雖然,說到譚耀文,一定會想起撳釘華與明智傑(但其實比較想起他主唱《聖鬥士星矢》香港版本的主題曲多一點),不過也不得不說,這次譚耀文於《拼命三郎》中能夠演活了石三郎內心的反覆心境,對過往的失,今天遺憾的彌補,譚耀文都表現得恰如其分。分別演出兩位兒子的林家熙和應智越,他們在演出上均是四平八穩,前者近年有不少可以讓他發揮的演出,今次亦不例外,後者首次以主演的崗位演出,能夠表現出角色的神髓。演出李萬四的鄭浩南,表現收放自如,內歛的演出,展現著李萬四與石三郎互相之間的角力,營造強烈的對比。而片中最為驚喜的,大概會是片中唯一的女角,演出石頭母親的姚樂怡,久未在銀幕中看到她主演的演出,戲份頗重,表現自然。

演出石頭母親的姚樂怡,久未在銀幕中看到她主演的演出,戲份頗重,表現自然。(《拼命三郎》劇照)

【圖輯】點圖放大看更多姚樂怡照片👇👇👇

+ 9

《拼命三郎》的英文片名《Fight for Tomorrow》,直接地交代出電影的主題,陳大利的兩部作品,都是以「明天」作為主軸,透過片中角色面對的一切,能夠從生活找到一絲的曙光,為明天而搏鬥。英文片名跟中文片名互相的呼應 — 拼命,一起打拼,一起走出人生的陰霾,踏上生活的另一階段,這大概也會是陳大利對於今天香港的現象,疫情過後,大家依然要繼續生活,希望能夠在現在的環境,能夠一起為生活而搏鬥!

Fight for Tomorrow!

Fight for Today!

Fight for NOW!



【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​