F1電影揭秘　賽車手如何承受高速撞擊？醫生揭一裝置成保命關鍵

《F1電影》（F1 The Movie）票房一路領先，成為今夏最具爆發力的電影之一；觀眾不只是進戲院看熱血賽車，更是被大銀幕上真實賽道實拍的臨場感震撼到喘不過氣。但在真正的F1賽事中，極限不只來自速度。高溫、撞擊，以及長時間集中在頸椎與皮膚的壓力，一場比賽對賽車手的身體是全方位的考驗。順著《F1電影》的熱潮之下，讓人不禁想問：「這些車手的身體，究竟怎麼撐得住這種強度？」



《F1電影》最大亮點：真實賽道拍出臨場感、燃起群眾賽車魂

《F1電影》由《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）導演Joseph Kosinski執導，畢彼特（Brad Pitt）主演，飾演一位退役多年的F1傳奇車手Sonny Hayes，在老友邀請下重返賽道，與新秀 Joshua Pearce（Damson Idris飾）搭檔，為虛構車隊APXGP再戰一級方程式。

畢彼特（Brad Pitt）主演，飾演一位退役多年的F1傳奇車手Sonny Hayes。（《F1電影》劇照）（《F1》劇照）

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電影最大看點之一，是劇組獲得F1官方授權，在銀石、匈牙利等多場正式賽道實地拍攝，畫面不只是拍得逼真，而是真的在賽事進行中，捕捉現場節奏與張力。配樂則由曾打造《潛行空間》（Inception）、《獅子王》（The Lion King）等經典的Hans Zimmer操刀，氣氛鋪陳到位，讓戲院裡的觀眾彷彿置身賽車現場。

無論你是死忠車迷，還是單純喜歡熱血故事，《F1電影》都能用速度、節奏和情感推進，把觀眾牢牢帶上這場高速賽事。

畢彼特、男二Damson Idris。（Reuters）

《F1電影》票房續航力驚人

根據TFAI（電影票房統計資訊網站）數據顯示，台灣暑期檔電影熱度持續升溫。雖然7月共有112部電影上映，但自6月27日起上映的《F1電影》依然穩坐票房月冠軍，截至目前為止，該片在台灣的總銷售金額已達338,371,342元。從週末票房數據來看，《F1電影》在上映後數週依然展現強勁票房動能。雖然在7月第二個週末（2025/07/11～07/13）出現20.11％的下滑，但第三週（2025/07/18～07/20）即反彈上升8.89％，顯示該片具備高度續航力，成功在激烈的暑期檔中脫穎而出。

此外，《F1電影》在知名影評網站爛番茄上表現同樣亮眼，獲得83％的影評人好評與高達 97％的觀眾滿意度，顯示其在專業評價與觀眾口碑之間取得了難得的雙贏。

《F1電影》在知名影評網站爛番茄上表現同樣亮眼，獲得83％的影評人好評與高達 97％的觀眾滿意度。（截圖）

《F1電影》登頂網路口碑榜首 輿情分析揭觀眾熱推關鍵字

《F1電影》持續熱映，網路討論熱度不斷攀升，該片在「外語片」網路口碑榜3日榜（2025/07/19～2025/07/21）中穩坐第1名，展現出強勁的話題延燒力，情緒分析中正面佔比達48％，中立37％，負面僅14％，整體輿論評價傾向正向。

《F1電影》目前位居《網路溫度計DailyView》外語片網路口碑排行榜（3日榜）第1名。（網路溫度計DailyView授權使用）

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一個月（2025/6/22～2025/7/21）網路上針對「F1電影」的討論快速升溫，相關關鍵字如「賽車手、賽道、一級方程式、熱血、好看」等詞彙頻繁出現，不僅顯示此片話題性十足，也成功勾起許多網友對F1賽車世界的好奇與興趣，進一步擴大影響力與討論聲量。

從網友留言來看，影迷的熱情不只停留在一刷，有人直接三刷，還特地去體驗4DX和IMAX，直呼「年度最熱血、最好看」，也有資深F1粉絲在電影院刷了兩次，說這部片拍得「超可以」。不少人看完後馬上推薦《Ford v Ferrari》當作延伸片單，也有人笑說自己從一開場就想尿尿，結果硬是憋了2小時35分鐘，連片尾都沒放過。甚至還有留言簡單直接：「F1好看，畢彼特還是超帥。」可以看出這部片不只是話題強，觀眾的實際反應也很買單。

「F1電影」近一個月網路熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用）

高溫、防火衣、汗水三重壓力！台灣皮膚科醫生解析賽車手的隱性挑戰

《F1電影》成功勾起大眾對賽車世界的好奇，但在這樣高風險、講求極限操作的運動背後，賽車手所面對的挑戰不只來自速度與意外，還有來自身體本身的負荷。台灣皮膚科醫生姚筱楓注意到的是許多人可能忽略的細節：

「賽車手的皮膚怎麼撐得住？」



她指出，像這樣穿著緊身防火裝、長時間悶在高溫高濕環境裡，皮膚和衣物、頭盔、安全帶不斷摩擦，其實很容易引發「摩擦性皮膚炎」。這不只是癢或紅腫那麼簡單，嚴重時甚至會起水泡、破皮，還可能影響賽車手的動作穩定性。

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姚筱楓以專業角度提醒，像頸部、肩膀、腋下、大腿根部和手腕等，都是運動選手常見的「高壓摩擦區」。這類皮膚問題不只出現在賽車圈，消防員、自行車手或健身愛好者也常中招。她也分享，除了提升裝備材質與舒適度，選手們日常其實也會使用潤膚劑、防摩膏等來減少摩擦傷，一旦情況加劇，就得靠消炎藥膏與敷料處理，甚至仰賴醫療團隊定期監測，才能維持最佳狀態上場。

賽車場上的致命瞬間：醫生看懂HANS裝置的關鍵保命功能

電影裡畢彼特在比賽時背著一個U型護具，許多人以為那只是道具設計，卻不知道這其實是關鍵的保命裝備「HANS裝置（Head and Neck Support）」。

台灣陽明交大附醫神經外科主治醫生謝炳賢一眼就看出它的重要性。他解釋，這個看似簡單的裝備，其實是專為賽車手設計的生命防護系統。HANS是一個由碳纖維製成的U形護具，看起來有點像馬蹄鐵，車手將它戴在肩膀上，再用兩條帶子固定在頭盔兩側。當車輛發生高速撞擊時，雖然車手的身體被安全帶固定住，但頭部會因為慣性猛烈向前甩動，這一瞬間就是顱骨骨折與頸椎斷裂等致命傷的高風險點。

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HANS的功能正是「抓住」頭部，將衝擊分散到胸部與肩膀，顯著降低頸部受傷機率。謝炳賢指出，自從F1強制使用HANS裝置後，這類致命傷害案例明顯下降。像2007年車手Kubica的大撞車事件，就是靠它救回一命。

更進一步的是，這項技術也影響到我們日常的行車安全設計，從安全帶、頭枕，到車體防撞結構，許多都源自賽車場上的技術演進。他強調，這些看似小小的裝備，其實背後都有醫學實證支持。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年06月22日至2025年07月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『F1電影』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】