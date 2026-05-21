劉嘉玲專訪｜與鄭裕玲細數成長罕談容貌焦慮　憶拍王家衛電影秘辛

60歲的影后劉嘉玲近日以護膚品牌代言人身份，出席「與劉嘉玲對話——見證下一場黃金奇蹟」分享會，活動由鄭裕玲擔任主持。



劉嘉玲與鄭裕玲難得重聚，兩人細數從30年前首度結緣至今的成長點滴。談及年齡與歲月，劉嘉玲展現出自信與豁達，笑稱自己甚至已忘卻年齡，並分享保養心得：「女人最重要懂得keep（保養），我都不記得自己幾歲了。」

劉嘉玲出席活動，接受鄭裕玲採訪。（微博@劉嘉玲）

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回溯30年前，劉嘉玲坦言當時還未真正認清自己，也比較堅持己見。她感慨道：「但慢慢走過來，才發現掙扎和硬碰是沒用的。世界上所有事情，都有其次序與規則，慢慢運行，不能硬來，必須配合天時地利人和，等到時機成熟了，自然會開花結果。人生，就是需要時間去淬鍊。」她感性表示，人生路並非越順利越好，

那些不開心的經歷，反而令自己變得更堅強。

談及對塑造角色的堅持與執着，劉嘉玲分享了舞台劇與電影截然不同的體驗，後者需要注入無數時間，深入鑽研角色性格與人物關係。

憶拍王家衛電影秘辛

她更爆料與王家衛導演合作的深刻經歷：「王家衛的拍攝是無休止的，永遠不知道何時收工。當年六個演員在一輛車裏逐個試戲，張學友那場戲，足足吃了72碟意大利麵！而我被要求拿打火機和香煙試戲，拿起那包煙時，內心竟有一種無形恐懼，越想越怕，結果NG了20多次。」

劉嘉玲說，正是王家衛這份執着，他願意打破常規，要求演員「在電影裏生活，而不是演戲」的極致訓練，令她對演藝有了更深層體會，並由衷感謝導演。

當鄭裕玲問及劉嘉玲與黃子華先前合作舞台劇《香港式離婚》時，她如何每天自省與調整演出，劉嘉玲透露這是一個每天「推倒重來」的「精煉過程」，「每天演完舞台劇，回到家也很亢奮。我會坐在客廳冷靜，反思當晚對白控制以及節奏掌握。」即使演了幾十場，劉嘉玲也沒有進入「自動導航」模式，對待每次演出如打磨玉石般，每天都在尋找更完美的切面。

《香港式離婚》劇照

她分享道：「每天早上起身跑步時，我也在腦海中背對白、尋找新靈感。58場戲，每天都在調校與調整，稍為修改少少，優秀對手演員（黃子華）就能感受到，並碰撞出新火花，一場比一場更滿意。」

當鄭裕玲問到劉嘉玲時常在社媒分享素顏爬山照，是否曾有過「容貌焦慮」時，劉嘉玲坦然笑言：

我有容貌焦慮，年輕時比較嚴重，現在比較沒有。每個人都隨着自然生老病死次序終老，但我現在選擇和時間握手言和。

劉嘉玲認為，與其活在焦慮中，不如在每個年紀活出最健康、最美麗的狀態。因此，她堅持跑步與適當護膚，並對世界保持好奇心。她說：「我沒在看倒後鏡！我會選擇向前走及向前看，絕不會向後看。我覺得前面有太多事、太多人，可以讓我探索認識。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】