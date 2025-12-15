科學家盤點最寫實最離譜科幻片　神級爛片反而成為NASA訓練教材？

科幻片一直為極受觀眾歡迎的電影類型，製片商往往耗費高昂成本與人才打造超乎現實想像的奇觀，帶領觀眾探索太空或踏入更先進的未來。無數科幻片中，不乏邀請科學家或熟悉該題材的工程、醫學專家擔任顧問，務求在虛構同時合乎常理，製造令觀眾更能投入的真實感。

科幻片一直為全球觀眾熱愛的電影類型。（《異形》電影劇照）

據外媒報道，早前有美國太空總署（NASA）科學家與一眾物理學家同好，在云云科幻片中挑選出「最真實」與「最離譜」的作品，當中選中基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的科幻代表神作《星際啟示錄》（Interstellar），但竟出乎意料地僅排行「最真實」榜第三位，究竟哪兩部電影能夠擊敗路蘭，成為科學家認為更真實的科幻片？

基斯杜化路蘭執導名作《星際啟示錄》竟然僅排第三？（《星際啟示錄》劇照）

最真實科幻片排行榜

第四位：《超時空接觸》（Contact）

由茱迪科士打（Jodie Foster）於1997年主演的《超時空接觸》，原著小說其實由天文學家Carl Sagan撰寫，內容改編自真實搜索外星文明的計劃（SETI），不論檢測訊號方法、蟲洞星際航行方法，均與愛因斯坦廣義相對論一致。Carl Sagan當年亦親自出任電影科學顧問，難怪真實感十足！

1997年電影《超時空接觸》由茱迪科士打主演。（《超時空接觸》電影劇照）

《超時空接觸》原著小說由天文學家Carl Sagan撰寫，內容改編自真實搜索外星文明的計劃。（《超時空接觸》電影劇照）

第三位：《星際啟示錄》

基斯杜化路蘭於拍攝《星際啟示錄》期間，邀請諾貝爾物理學獎得主Kip Thorne為顧問，因此電影核心的物理學根基洪厚，更使用理論物理學對黑洞的理解將黑洞在電影中以視覺呈現，因此被大量科學家認為是史上最真實的黑洞。然而《星際啟示錄》亦有被人詬病之處，認為主角墮進黑洞後倖存並不合理。

《星際啟示錄》主角墮進黑洞後倖存的情節，被人詬病認為不合理。（《星際啟示錄》電影劇照）

第二位：《火星任務》（（The Martian）

殿堂級電影大師列尼史葛（Ridley Scott）於2015年推出《火星任務》，劇情圍繞男主角獨力於火星求存，被科學家譽為「接近教科書級數的火星生存指南」，劇情根據NASA收集火星的真實數據，不論重力、大氣與景觀；主角種薯仔、收集水及放射性電熱機取暖，均為理論上可行的做法，因此被NASA科學家Jim Green認為是對火星還原度最準確的電影。

《火星任務》被科學家譽為接近教科書級數的火星生存指南。（《火星任務》電影劇照）

第一位：《變種異煞》（Gattaca）

由伊芬鶴京（Ethan Hawke）與奧瑪花曼（Uma Thurman）於1997年主演的《變種異煞》一直被評為寫實程度最高的科幻片，劇情中對現代遺傳學理解出眾，更有科學家曾於2022年發表論文闡述電影中的科學理念。

《變種異煞》一直被評為寫實程度最高的科幻片。（《變種異煞》電影劇照）

更有科學家曾於2022年發表論文闡述《變種異煞》中的科學理念。（《變種異煞》電影劇照）

最離譜科幻片排行榜

第四位：《月球隕落》（Moonfall）

2022年上映的《月球隕落》被認為是「近年最反智科幻片」，劇情中月球由內部白矮星提供能量的設定，完全違反天體物理學理論，白矮星的能量會瞬間撕裂月球；電影中甚至在月球接近地球時將大氣層牽引至月球的橋段，在重力學上亦完全沒有可能發生。

《月球隕落》被認為是「近年最反智科幻片」！（《月球隕落》電影劇照）

第三位：《2012末日預言》（2012）

末世災難片《2012末日預言》於2009年上映時，因為結合瑪雅曆法以2012年作為盡頭的傳說，一度引起全球觀眾恐慌，然而戲中呈現末日、淹沒珠穆朗瑪峰的超級海嘯，就算集結所有地球水份仍無法令水位上升至海拔超過八千尺的高峰，被認為亮不合理。當年NASA為了平息民眾恐慌，甚至設立網站闢謠，對外稱《2012末日預言》為史上最爛科幻片！

NASA對外稱《2012末日預言》為史上最爛科幻片！（《2012末日預言》電影劇照）

第二位：《地心浩劫》（The Core）

《地心浩劫》劇情講述地球突然停止轉動，一眾主角因此展開鑽到地心的任務，靠核彈讓地核重新轉動。科學家當時對電影設定感到哭笑不得，提出地球自轉不可能無故停止；比地表壓力強超過300萬倍的地心，亦非潛地艇能夠負荷抵抗；以核彈「重燃」地核的理論，能量值差異之大更毫不可行。

《地心浩劫》都爛得幾徹底！（《地心浩劫》電影劇照）

第一位：《絕世天劫》（Armageddon）

最後一部離譜科幻片《絕世天劫》成為教科書級科幻爛片，據指離譜程度反而令NASA用作教材，在訓練時請學生找出所有科學謬誤，有傳最高紀錄曾找到168項錯處！