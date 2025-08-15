柯達陷債務危機恐無法營運　路蘭《奧德賽》全菲林拍攝後或成絕響

世界攝影龍頭企業柯達（Eastman Kodak）創立至今已133年歷史，公司日前公布2025年第二季財務報告，受5億美元（約港幣39億2500萬元）債務壓力危機及現金流困難影響下，發展前景具不確定性，外界擔心柯達將會結束營運。柯達旗下攝影產品包括相機、菲林及沖洗藥水，其中於電影菲林市場佔有率極高，直至目前仍有大量荷里活及世界電影使用柯達菲林拍攝，若柯達無法繼續營運，對電影工業亦會帶來衝擊。

世界電影進入數碼年代多年，但目前仍有不少電影作者對使用菲林拍攝情有獨鍾，經常於製作中結合菲林與數碼攝影，舉世知名的導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）及昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）更熱衷於在作品中使用特製片幅菲林進行拍攝。路蘭曾專誠請柯達公司生產70mm特製IMAX菲林，用以拍攝奧斯卡得獎作《奧本海默》（Oppenheimer），明年上映新作《奧德賽）（The Odyssey）更以全IMAX柯達黑白及彩色菲林拍攝；塔倫天奴亦曾以65mm的柯達Vision3 200T 5213及Vision3 500T 5219菲林拍攝《冰天血地8惡人》（The Hateful Eight）。

在路蘭與塔倫天奴以外，近年仍有大量電影以柯達菲林拍攝，當中亦不乏奧斯卡得獎佳作，包括出爐影帝影后得獎作《粗獷派建築師》（The Brutalist）及《阿諾拉》（Anora）、《可憐的東西》（Poor Things）、馬田史高西斯執導作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）、Netflix出品電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up）及《婚姻故事》（Marriage Story）等。中國電影方面，改編余華同名小說的電影《河邊的錯誤》，亦使用柯達電影菲林拍攝。

若柯達無法處理目前債務危機，以上電影作者或將逼於無奈依仗數碼拍攝技術，基斯杜化路蘭及昆頓塔倫天奴等鍾情菲林拍攝的作者，其壯觀宏大的菲林拍攝及放映作品，或會在已完成的《奧德賽》上映後成為絕響。