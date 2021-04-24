【詭屋驚凶實錄3】超驚嚇初回預告曝光　華倫夫婦身陷險境

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-24 14:00

「恐佈大師」溫子仁主理的電影《詭屋驚凶實錄》系列，今年迎來第3集《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It），片方昨日（23日）公開首回預告，連場驚嚇畫面嚇親唔少網民。

預和已見魔鬼連番現身，真係嚇親。（影片截圖）

《詭屋驚凶實錄3》的故事源自真人真事「Devil Made Me Do It」，1981年， Arne Cheyenne Johnson殺死了房東Alan Bono而被控誤殺，他自辯稱被邪魔附身才會殺人，成為史上首位以鬼上身辯護的殺人犯，當時找來靈異現象專家華倫夫婦協助調查，案件曾轟動一時。

華倫夫婦身陷險境。（劇照）

更多預告精彩畫面

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事源華倫夫婦為被邪靈附身的11歲男孩David Glatze驅魔，但魔鬼卻轉移到Arne Cheyenne Johnson身上並犯下殺人案。最終Arne Cheyenne Johnson未能洗脫罪名，被判監10至20年，但有指他僅服刑5年便獲釋。而在《詭屋驚凶實錄3》預告中看到David Glatze被附身的畫面，魔鬼更現身與華倫夫婦對決，預告都咁精彩，不少影迷表示期待電影上映。