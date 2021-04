【詭屋驚凶實錄3】超驚嚇初回預告曝光　華倫夫婦身陷險境

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-04-24 14:00

「恐佈大師」溫子仁主理的電影《詭屋驚凶實錄》系列,今年迎來第3集《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It),片方昨日(23日)公開首回預告,連場驚嚇畫面嚇親唔少網民。

預和已見魔鬼連番現身,真係嚇親。(影片截圖)

《詭屋驚凶實錄3》的故事源自真人真事「Devil Made Me Do It」,1981年, Arne Cheyenne Johnson殺死了房東Alan Bono而被控誤殺,他自辯稱被邪魔附身才會殺人,成為史上首位以鬼上身辯護的殺人犯,當時找來靈異現象專家華倫夫婦協助調查,案件曾轟動一時。

華倫夫婦身陷險境。(劇照)

事源華倫夫婦為被邪靈附身的11歲男孩David Glatze驅魔,但魔鬼卻轉移到Arne Cheyenne Johnson身上並犯下殺人案。最終Arne Cheyenne Johnson未能洗脫罪名,被判監10至20年,但有指他僅服刑5年便獲釋。而在《詭屋驚凶實錄3》預告中看到David Glatze被附身的畫面,魔鬼更現身與華倫夫婦對決,預告都咁精彩,不少影迷表示期待電影上映。